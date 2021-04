3 đạo diễn lèo lái phần tiếp theo của 'Người Nhện: Vũ trụ mới'

Theo nguồn tin của tạp chí Variety, vẫn chưa rõ thời điểm cụ thể mà 3 đạo diễn trên bắt tay thực hiện dự án. Cả ba đạo diễn nêu trên cùng đưa ra lời hứa hẹn chung về những gì mà họ sẽ sáng tạo trong tương lai: "Chúng tôi không thể chờ đợi được nữa để mang đến cho người hâm mộ hành trình tuyệt vời tiếp theo của Miles cùng bạn bè của cậu ấy".

Ở phần đầu ra mắt năm 2018, phim kể về người nhện da màu Miles Morales đang tuổi ăn tuổi lớn ở thành phố New York , trong một lần nọ, cậu vô tình phát hiện ngoài bản thân, có nhiều người nhện đến từ các chiều kích không gian khác nhau. Tất cả họ cùng nhau chống lại mưu đồ của ác nhân Kingpin. Sự xuất hiện của những người nhện này mở ra một vũ trụ phức tạp với những câu chuyện, thân phận khác nhau khiến cho khán giả phấn khích. Phim được chấm 97% trên Rotten Tomatoes, nhận nhiều lời khen từ giới phê bình. Spider-Man: Into the Spider-Verse cũng nhận được giải Oscar Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại mùa giải 2019.