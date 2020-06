40 năm huyền thoại điện ảnh 'Rocky' được tái hiện trên màn bạc

Quá trình làm phim sóng gió

Trong số những bộ phim thể thao kinh điển của màn bạc thế giới , không thể không kể đến tác phẩm Rocky của đạo diễn John G. Avildsen. Ra đời năm 1976, đã hơn 40 năm trôi qua, Rocky vẫn lôi cuốn khán giả nhiều thế hệ, một phần thành công của phim không thể không kể đến diễn xuất của tài tử Sylvester Stallone vai Rocky trong phim. Để kể lại quá trình Sylvester Stallone từ một diễn viên không tên tuổi trở thành một trong những siêu sao hành động của Hollywood, đạo diễn Derek Wayne Johnson đã làm bộ phim tài liệu 40 years of 'Rocky': The birth of a classic (tạm dịch: 40 năm Rocky: Sự khai sinh một tác phẩm kinh điển).

Tác phẩm 40 years of 'Rocky': The birth of a classic sẽ đưa khán giả trở về năm 1976, và có lẽ còn xa hơn mốc thời gian đó để kể cho mọi người tất tần tật câu chuyện hậu trường, quá trình thai nghén Rocky cùng những chuyện "trời ơi đất hỡi" xung quanh bộ phim này. Đầu tư đúng 1 triệu, phim là " quả bom " doanh thu phòng vé lúc bấy giờ khi mang về cho nhà sản xuất trên 225 triệu USD toàn cầu, trở thành một trong những bộ phim kinh phí thấp ăn khách bậc nhất trong lịch sử và là phim có doanh thu cao nhất trong năm 1976.

Tác phẩm 40 years of 'Rocky': The birth of a classic xuất xưởng ngày 9.6 tới ở Mỹ Ảnh: MGM

Có nhiều nguồn tin tiết lộ rằng, trong một lần xem trận đấu giữa hai tay đấm Muhammad Ali và Chuck Wepner vào năm 1975, ngôi sao Sylvester Stallone đã tìm thấy nguồn cảm hứng để viết câu chuyện gay cấn về cuộc đời nhân vật Rocky. Thậm chí có giai thoại kể lại rằng, ngôi sao sinh năm 1946 còn dựa vào cuốn tiểu sử của tay đấm người Mỹ gốc Ý huyền thoại Rocky Graziano là Somebody up there likes me để viết kịch bản phim. Cuối cùng, nam nghệ sĩ đã thủ vai chính trong phim và "lôi kéo" người nhà từ cha, anh trai, vợ cho đến nhà sáng lập hãng phim, tay đấu ngoài đời thực... để đảm nhận các vai trong Rocky do kinh phí làm phim không cho phép họ "vung tay quá trán".

Thành công vang dội tại phòng vé, ngay lập tức các nhà làm phim "bật đèn xanh" cho 7 phần phim ăn theo sau đó bao gồm Rocky 2, 3, 4 và 5, Rocky Balboa và 2 phần phim Creed. Nếu ở bản phim năm 1976, Rocky kể về sự khai sinh một nhân vật lừng danh trong làng đấm bốc thì từ phần 2 đến phần 5, Rocky khai phá đời tư nhân vật cùng tên. Ở bản phim Rocky Balboa, nhân vật chính đã già và giải nghệ, sau đó truyền nghề cho đệ tử ở hai phần phim Creed.

Thương hiệu phim đấm bốc Rocky mang về cho nhà sản xuất tổng doanh thu trên 1,7 tỉ USD toàn cầu , trong đó phần phim cách nay 44 năm nhận 10 đề cử Oscar, thắng 3 giải bao gồm Phim hay nhất, được các nhà phê bình vinh danh là "một trong những phim thể thao vĩ đại nhất từng được làm ra trong lịch sử điện ảnh ".

Không phải lần đầu làm phim tiểu sử

40 years of 'Rocky': The birth of a classic không phải là tác phẩm duy nhất làm về cuộc đời thời trẻ của Sylvester Stallone hay tiểu sử diễn viên, đạo diễn. Theo tiết lộ của IndieWire, đạo diễn Derek Wayne Johnson hồi năm 2017 có làm một phim về tiểu sử đạo diễn phim Rocky là John G. Avildsen mang tên John G. Avildsen: King of the underdogs. Tác phẩm chiếm cảm tình của khán giả, được chấm ở mức khá là 7,8/10 trên IMDb. Bên cạnh đó, nhà làm phim sinh năm 1983 còn làm về cuộc đời của Frank Stallone, em trai của Sylvester Stallone trong phim tài liệu Stallone: Frank, that is (2019).

Nam nghệ sĩ Sylvester Stallone từng bị chấn thương khi quay Rocky Ảnh: Chartoff-Winkler Productions

Đạo diễn Derek Wayne Johnson ví bộ phim 40 years of 'Rocky': The birth of a classic là thứ "vàng mười" đối với tín đồ của thương hiệu Rocky vì nó cung cấp cho khán giả nhiều thước phim tư liệu quý giá về quá trình quay tác phẩm hơn 40 năm trước.

Rocky không phải là loạt phim duy nhất làm nên tên tuổi của siêu sao hành động Sylvester Stallone trên màn bạc bởi bên cạnh đó còn có thương hiệu Rambo với 5 phần phim trải dài từ năm 1982 đến năm 2019 (tổng doanh thu toàn cầu trên 819 triệu USD) và thương hiệu The Expendables chiếu từ năm 2010 đến nay (tổng doanh thu toàn cầu trên 804 triệu USD).