5 chú tiểu trở lại thi ‘Thách thức danh hài' trước ngày nơi ở bị quấy rối?

Trên kênh YouTube của đơn vị sản xuất chương trình Thách thức danh hài vừa đăng tải đoạn clip cho biết các chú tiểu Bồng Lai trở lại với cuộc thi mùa 6. Kênh này cho biết các chú tiểu xuất hiện tại trường quay cách vài ngày trước khi "tịnh thất Bồng Lai" bị hàng chục người đến quấy rối. Sau một năm trở lại, các chú tiểu khiến nhiều người bất ngờ khi nhớ mặt thành viên trong ê-kíp chương trình và thoải mái ôm hôn họ. Đồng thời, các sư thầy cũng mang theo nhiều ống nhựa và cho biết đây là đạo cụ dự thi của các thí sinh nhí.

Trong đoạn clip, Pháp Tâm ghi điểm với vẻ ngoài đáng yêu cùng những câu nói dễ thương, hài hước. Thí sinh nhí này tâm sự đã chuẩn bị 15 tiết mục, do thầy Nhất Nguyên dạy trong 15 ngày. “Ngày nào mấy thầy cũng dạy cho con hết. Tụi con thích diễn kịch", Pháp Tâm chia sẻ. Đồng thời, em tiết lộ yêu thích cả ba nghệ sĩ Trấn Thành, Trường Giang và Ngô Kiến Huy.

Dựa trên đoạn clip, nhiều người cho rằng nhóm chú tiểu Bồng Lai dự thi Thách thức danh hài cách vài ngày thì nơi ở của các bé bị quấy rối. Cụ thể vào ngày 24.10, một nhóm khoảng 50 đàn ông và phụ nữ đi ô tô đến “tịnh thất Bồng Lai" quấy rối. Nhóm người này đập cửa xông vào bên trong đòi tìm con gái. Thậm chí, họ không ngại lời qua tiếng lại với các thầy. Đỉnh điểm của mâu thuẫn này là việc một người phụ nữ ném miếng gạch vào mặt khiến một sư thầy bị thương. Lúc này, một người đàn ông nhào tới, đưa chân đạp vào người sư thầy này và ra lệnh kêu trụ trì về liền, nếu không sẽ phá hết tịnh thất.

Sáng 26.10, ông Võ Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây (H.Đức Hòa, Long An), cho biết công an xã đang phối hợp Cảnh sát hình sự H.Đức Hòa tiến hành điều tra , xác minh vụ việc gây mất an ninh trật tự tại một điểm tự xưng là cơ sở thờ tự trên địa bàn xã. Ông Võ Trường Ca cho biết: “Đây không phải là chùa hay tịnh thất Bồng Lai vì không có giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng, mà do một người từ TP.HCM xuống lập nên. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng không công nhận. Vì vậy, thực chất ở đó là “biến gia thành tự”, có khoảng 20 người từ nhiều nơi đến sinh sống và có nuôi một số trẻ em cơ nhỡ”.