Vào ngày 7.3.2009, nữ diễn viên Jang Ja Yeon 27 tuổi đã lựa chọn cách treo cổ tự vẫn, và được cho là để giải thoát khỏi căn bệnh trầm cảm dày vò hằng ngày. Tuy là gương mặt trẻ mới tham gia đóng hai phim truyền hình (My Lovely Fool của đài SBS năm 2006, Boys before flowers của đài KBS năm 2009), song cô được đánh giá cao bởi lối diễn xuất tự nhiên và vẻ đẹp cuốn hút.

Theo báo chí Đài Loan, hai năm sau cái chết của Jang Ja Yeon, năm 2011, đài SBS đã nhận được 50 lá thư tuyệt mệnh viết tay của Jang Ja Yeon được gửi tới, với nội dung tố cáo từng bị ép quan hệ tình dục với 31 nhân vật có địa vị cao trong xã hội (từ các đại gia doanh nghiệp, các nhân vật cấp cao trong giới truyền thông, giới showbiz) với số lần quan hệ tình dục tới hơn 100 lần. Thậm chí có lần cô còn bị ép quan hệ tình dục tập thể với 4 người đàn ông. Các bức thư ghi chép lại tỉ mỉ tên tuổi các đối tượng đã quan hệ tình dục với cô, cùng địa điểm, thời gian phát sinh sự việc.

Công bố này từng gây rúng động giới showbiz Hàn và gây nên nhiều tranh cãi về sự thật tàn nhẫn trên con đường vươn lên thành một ngôi sao.

Theo tờ Dispatch (Hàn Quốc), qua quá trình điều tra mới phát hiện được tất cả các bức thư này của Jang Ja Yeon đều do một phạm nhân từng chịu tội cưỡng bức tình dục viết trong tù. Phạm nhân này tự nhận mình là người Macao (Trung Quốc) với tên Vương Trần Trần, biệt hiệu Hội trưởng. Tuy nhiên phạm nhân này là người Hàn Quốc, chưa từng tốt nghiệp trung học, đã bị án 4 năm tù do phạm tội hiếp dâm năm 1999 và tới tiếp tục bị án 8 năm tù do sau khi ra tù lại lập tức phạm tội. Với thêm một năm án do phạm tội kích động bạo lực trong tù, phạm nhân này tổng cộng phải ngồi tù 13 năm mới được ra, cho tới nay vẫn phải đeo chíp điện tử ở chân trong diện bị quản lý.

Trong thời gian trong tù, phạm nhân này từng tưởng tượng mình là Jang Ja Yeon, viết 230 bức thư giả mạo bút tích của cô và tự nhận mình là một người bạn của cô nhưng bị gia đình, bạn bè thân của Jang Ja Yeon phủ nhận. Sau khi cảnh sát tới điều tra tại nhà tù đã phát hiện thấy hơn 300 bài báo về Jang Ja Yeon đã được phạm nhân này cắt lại và cất giấu trong phòng giam.

Theo điều tra, phạm nhân này sau khi ra tù đã cưới "kiều nữ thích khoe thân" Nancy Lang. Cả hai mới công bố trên mạng xã hội về việc kết hôn vào ngày 27.12 qua. Nancy Lang được chú ý từ khi tham gia một số show truyền hình, song các chiêu trò PR của cô bị đánh giá là thái quá và rẻ tiền như nằm lăn trên thảm đỏ lễ trao giải SBS Drama Award 2012 hoặc luôn để một chú mèo bông trên vai để tạo dáng dù đi dự bất cứ sự kiện nào.

Nancy Lang đã bênh vực chồng mới cưới của mình rằng: "Anh ấy từng trải qua những việc đau buồn trong quá khứ. Tôi rất hiểu cho anh ấy...".

Sau khi sự việc bị phanh phui, Vương Trần Trần thừa nhận đã đứng đằng sau các lá thư tuyệt mệnh của Jang Ja Yeon và gửi cho đài SBS. Tuy nhiên, anh ta khẳng định mình làm điều này nhờ sự gửi gắm của Jang Ja Yeon, được cô nhờ đưa thư cùng các bằng chứng. Vương Trần Trần cũng cho biết sẽ chịu trách nhiệm về lời khai của mình và sẵn sàng cung cấp bằng chứng về việc Jang Ja Yeon ủy thác.

