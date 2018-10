Á hậu Hàn Quốc bị chồng ép đóng phim khiêu dâm vì nợ nần

Thời gian gần đây, bộ phim truyền hình I Am The Mother Too của đài SBS ngày càng thu hút sự chú ý của khán giả Hàn Quốc. Bên cạnh dàn diễn viên chính thì các gương mặt đảm nhận nhân vật phụ cũng nhận được nhiều quan tâm. Trong số đó, khả năng diễn xuất của nữ nghệ sĩ Hong Yeo Jin nhận được không ít lời khen ngợi. Và đời tư của bà cũng một lần nữa được khai thác khiến dư luận ngỡ ngàng.



Trong một chương trình của đài TV Chosun phát sóng hồi giữa tháng 10 này, minh tinh sinh năm 1958 đã không ngần ngại tiết lộ cuộc sống bản thân trong quá khứ và hiện tại. Đặc biệt, bà thẳng thắn kể về quyết định đóng phim cấp ba năm xưa của mình.

Bà khẳng định từng muốn chết khi trải qua sóng gió về hôn nhân, công việc và bệnh tật ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TV CHOSUN

Được biết, cách đây 30 năm, Hong Yeo Jin kết hôn với một người đàn ông và sinh sống ở Mỹ. Tuy nhiên đời sống hôn nhân của bà không mấy tốt đẹp. Hong Yeo Jin phát hiện chồng lợi dụng tên tuổi của bà để vay nợ với số tiền khá lớn. Sau đó ép bà phải "lộ da thịt” trên màn ảnh để kiếm tiền trả nợ. Hong Yeo Jin kể: “Những năm 1980, thời phim khiêu dâm bùng nổ và tôi nhận được lời mời tham gia. Chồng tôi thì cho rằng: Có gì phải xấu hổ khi cởi đồ trên phim chứ”.

Lúc bấy giờ, Hong Yeo Jin muốn từ chối lời mời vì muốn bảo vệ cuộc sống gia đình, nhưng chồng bà đã ép vợ “khoe thân” vì nghe giá cát-sê gấp đôi các bộ phim bình thường. Trước sự thúc ép của chồng, Hong Yeo Jin nói rõ nếu bà góp mặt trong phim khiêu dâm này, hôn nhân giữa hai người sẽ chấm dứt. Sau đó bà tham gia tác phẩm 18+ và gửi một nửa tiền cát-sê cho chồng trả nợ rồi yêu cầu ly hôn. Nữ diễn viên cay đắng: “Tôi đã từng nghĩ rằng mình có nộp đơn phá sản đi nữa thì cũng sẽ không cởi đồ đóng phim vì nợ nần”.

ẢNH: CẮT TỪ CLIP Nữ diễn viên và hình ảnh thời mới đăng quang Á hậu Hàn Quốc

Về quyết định “đường ai nấy đi”, Hong Yeo Jin tiết lộ: “Khi đó tôi cảm thấy không thể sống với người này nữa. Thế là tôi ly hôn và rời khỏi ngôi nhà”. Bà cũng nói thêm là sau khi ly dị cuộc sống rất khó khăn: “Tôi phải ăn ở tại nhà tắm hơi vì chẳng có nơi nào đi. Gia đình chồng và anh ta tìm đến tôi. Chồng cũ đe dọa và còn tuyên bố không bao giờ ly hôn”.

Cuối cùng, Hong Yeo Jin cũng rời xa chồng cũ và trở lại showbiz Hàn Quốc, để lại ấn tượng trên màn ảnh rộng lẫn truyền hình. Thế nhưng, cuộc đời bà lại gặp sóng gió khi phát hiện bị bệnh ung thư vú ở tuổi gần 40. May mắn, sau khi phẫu thuật, bà đã vượt qua căn bệnh và tiếp tục chăm chỉ làm việc. Trò chuyện với mọi người, bà cho biết dù đã lớn tuổi, nhưng công việc và cuộc sống thuận lợi hơn trước nhiều.

Hong Yeo Jin sinh năm 1958 và là Á hậu Hàn Quốc năm 1979. Tại Việt Nam, bà quen thuộc với khán giả qua loạt phim truyền hình Sự quyến rũ của người vợ, Chuyện nàng luật sư, Cám dỗ, Người phụ nữ mạnh mẽ, Công chúa lạc nhân gian…