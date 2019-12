Á hậu Hoàng My: Một dân tộc dẫn dắt cần có tri thức toàn diện

Tại xứ Huế mộng mơ - vùng đất có truyền thống hiếu học, những câu chuyện truyền cảm hứng về đam mê, khát vọng của tuổi trẻ được thắp sáng. Tại xứ Huế mộng mơ - vùng đất có truyền thống hiếu học, những câu chuyện truyền cảm hứng về đam mê, khát vọng của tuổi trẻ được thắp sáng.

Gắn bó với Hành trình từ những ngày đầu và may mắn được đọc rất nhiều cuốn sách quý trong tủ sách “Nền tảng đổi đời” đã giúp Á hậu Hoàng My có những suy nghĩ lớn cho quốc gia, dân tộc mình: “May mắn lớn nhất của My là được góp sức mình vào một Hành trình cao cả, không chỉ thắp sáng khát vọng cho thanh niên mà giúp người Việt mình nuôi chí lớn. Cùng Hành trình đi thật xa, tới những vùng đất chưa có nhiều người đặt chân đến, My càng cảm nhận thấy mọi người dân Việt Nam đều thật sự cần ánh sáng tri thức. Bởi nếu người Việt mình ai cũng chỉ nghĩ cho mình thì ai sẽ là người nghĩ cho dân tộc này. Càng gắn bó với Hành trình, My càng thấu hiểu lý do vì sao Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ dành nhiều tâm huyết, cả tiền bạc và trí lực để mang ánh sáng tri thức đến khắp mọi vùng quê. My mong rằng các bạn trẻ có thể kế thừa nguồn tri thức toàn diện thì Việt Nam sẽ trở thành một dân tộc dẫn dắt”, Hoàng My cho hay.

Hoàng My là một trong những nàng hậu xinh đẹp, tài năng, không ngại "xách ba lô lên và đi" để trải nghiệm và khám phá thế giới ngoài kia. Câu chuyện của Hoàng My đã thực sự lay động, truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ tại Huế khám phá được giá trị thực của bản thân: "My đang sống và làm việc tại Israel - một đất nước thường xuyên có đánh bom và nổ súng, thiên nhiên không ưu đãi. Vậy mà con người và cả đất nước Israel đã vượt lên nghịch cảnh, khiến cả thế giới phải ngã mũ thán phục bởi nơi đây đã sản sinh ra bộ óc vĩ đại của nhân loại. My hy vọng các bạn trẻ ở mọi nơi trên dải đất hình chữ S, không ngừng học hỏi, tiếp thu văn minh tri thức nhân loại để có thể tạo ra một con đường mới giúp đất nước của chúng ta trường tồn và ảnh hưởng".

Hoàng My hào hứng chia sẻ về người thầy vĩ đại của mình đó chính là sách: “My đọc rất nhiều sách và gần đây My có dịp đọc lại cuốn sách Khuyến học - cuốn sách tạo sự hùng mạnh cho nước Nhật. Bởi một dân tộc đọc sách như Nhật không thể trở thành thuộc địa và nước Nhật hùng mạnh như thế nào thì chắc hẳn ai cũng biết. Và nếu như các bạn trẻ Việt Nam đọc sách sớm hơn thì chắc chắn đất nước của chúng ta sẽ ở một vị thế khác. Một cuốn sách nữa mà My khuyên các bạn trẻ nên đọc là cuốn sách Nghĩ giàu làm giàu bởi tất cả đều được bắt nguồn từ cách nghĩ, nếu không chịu thay đổi thì bạn mãi ở vạch xuất phát”.

Với “Nàng thơ xứ Huế” Ngọc Trân thì đây sẽ là Hành trình đặc biệt nhất, khi tiếp tục được trở về mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên: “Trân đã cùng Hành trình của Tập đoàn Trung Nguyên Legend đi rất nhiều nơi và hôm nay thật sự xúc động vì được trở về Huế. Sau một năm gắn bó với Hành trình đã giúp Trân có thêm những hành trang tri thức cho con đường lập nghiệp của mình trong tương lai. Hôm nay, Trân rất mong muốn chia sẻ những gì mình đã tích lũy được để những người em của mình có thể học hỏi, khám phá đam mê, khát vọng của bản thân”.

Ngọc Trân gây ấn tượng với vẻ đẹp rất riêng của con gái Huế. Trong buổi giao lưu, cô không ngần ngại chia sẻ hành trình để chạm đến thành công: “Trân may mắn là người con của xứ Huế được mang văn hóa của quê hương đến với bạn bè quốc tế. Đây cũng là động lực thôi thúc Trân tìm hiểu những giá trị cội nguồn, tinh hoa của người Huế cũng như văn hóa Việt Nam. Trân cảm thấy các bạn trẻ ở Huế rất ham học nhưng còn khá rụt rè và nhút nhát, bản thân Trân trước đây cũng vậy. Nhưng Trân đã quyết định thay đổi, bạn cứ mạnh dạn chấp nhận thách thức, tự tin để theo đuổi đam mê thì thành công nhất định đến,” Ngọc Trân trải lòng.

Sách là người bạn đồng hành trong những chặng đường đương đầu với những khó khăn thách thức của Ngọc Trân: "Với những cuốn sách quý mà Tập đoàn Trung Nguyên trao tặng sẽ giúp các bạn sinh viên có đủ tự tin để đương đầu những sóng gió của cuộc sống. Cuốn sách mà Trân hay mang bên mình đó là cuốn sách Đắc nhân tâm, giúp Trân thấu hiểu và có cách ứng xử chuẩn mực với mọi người xung quanh, có thêm những cơ hội mới cho bản thân mình".

Đối với những bạn sinh viên Huế tham gia Hành trình là một trải nghiệm tuyệt vời để khẳng định giá trị của bản thân, tìm ra cho mình hướng đi đúng đắn. Bạn Lê Thị Thu Lành, sinh viên Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Huế hào hứng chia sẻ: "Em chọn theo ngành ngoại ngữ vì mong muốn có thể đưa văn hóa của Huế và Việt Nam vươn ra thế giới. Em cảm thấy rất may mắn vì có mặt trong buổi giao lưu do Tập đoàn Trung Nguyên Legend tổ chức, được lắng nghe những câu chuyện thành công từ các vị khách mời và có thêm những cuốn sách quý giúp em có thêm sức mạnh để học thật tốt, cống hiến thật nhiều cho quê hương, đất nước".

Bạn Dương Hoàng Minh Đạt - Khoa Công nghệ Ô tô, Trường CĐ Công nghiệp Huế rất vui và háo hức khi có thể tìm ra con đường khởi nghiệp khi tham gia “Hành trình từ Trái tim”: “Trước đây em luôn mơ hồ sau này học xong thì mình sẽ khởi nghiệp như thế nào? Khi tham gia buổi giao lưu ngày hôm nay, không chỉ học hỏi, tích lũy thêm những kinh nghiệm sống mà em được nhận những đầu sách quý. “Quốc gia khởi nghiệp” là cuốn mà em cực kỳ tâm đắc vì nó đã tiếp thêm năng lượng, sự tự tin để chúng em dám ước mơ, dám khát vọng lớn và thực hiện đến cùng”.

Đáp lại những tình cảm yêu mến với Hành trình, thầy Phạm Anh Huy - Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên Trường ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Huế bày tỏ: “Cảm ơn Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã thôi thúc nên một tinh thần Việt Nam mạnh mẽ ở các bạn trẻ. Tri thức là thứ tài sản vô giá, có thể tạo nên sức lan tỏa đến hơn 5.000 sinh viên của trường để các em học thật tốt, tiếp thu hết những tinh hoa của nhân loại, góp phần xây dựng đất nước. Nếu không có sách thì lịch sử, văn minh sẽ buồn chán. Tôi tin rằng với những đầu sách quý sẽ tiếp thêm sự tự tin cũng như bản lĩnh để các em lập thân, lập nghiệp, kiến quốc”.

Gần 10 năm qua, "Hành trình từ Trái tim" đã vượt hàng ngàn km, qua mọi địa hình từ núi cao hiểm trở đến biển đảo xa xôi và kênh rạch chằng chịt để trao tặng hàng chục triệu cuốn sách trong 5 đầu sách là Quốc gia khởi nghiệp, Khuyến học, Nghĩ giàu làm giàu, Đắc nhân tâm, Không bao giờ là thất bại - Tất cả là thử thách. Riêng năm 2019, Hành trình đã đi qua 63 tỉnh, thành với hơn 10.000 km đường bộ và 2.000 hải lý để trao tặng hàng triệu cuốn sách quý.

Từ cuốn sách đầu tiên Nghĩ giàu làm giàu đến bộ 5 cuốn sách quý đổi đời, đến nay, "Tủ sách nền tảng đổi đời" được mở rộng với hơn 100 đầu sách thuộc 12 lĩnh vực căn cốt nhất: Khoa học, Triết học, Huyền học, Y học, Võ học, Kinh tài học, Chính trị học, Đạo đức học, Xã hội học, Mỹ học, Âm thanh học và Ngôn ngữ học. Năm 2020, Hành trình sẽ đến hàng chục ngàn thư viện, nhà văn hóa và hàng triệu hộ gia đình ở 63 tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt, hành sẽ đến với quân và dân trên các cụm đảo miền Trung, quần đảo Trường Sa.