Á hậu Hoàng Oanh: Nếu chấp nhận đại gia, tôi đã có mấy cái nhà, mấy cái xe

Nói tôi nhạt cũng đúng

* Dù đã thành công ở bộ phim Tháng năm rực rỡ, cái tên Hoàng Oanh vẫn chưa gây tiếng vang lớn, chị nghĩ sao về chuyện này?

- Á hậu Hoàng Oanh: Thì đúng là như vậy, có lẽ vì Oanh hơi tham công tiếc việc. Oanh chia công việc một nửa là người dẫn chương trình và một nửa là điện ảnh. Oanh hi vọng trong thời gian sắp tới Oanh sẽ chia cho điện ảnh nhiều hơn, tìm cho mình được nhiều vai diễn hơn. Ví dụ như vai phản diện, vai hai mặt thì mình chưa được đóng nên Oanh cũng mong muốn được đóng những vai như vậy.

* Cùng tham gia bộ phim Tháng năm rực rỡ nhưng Hoàng Yến Chibi đã có được những thành công nhất định dù là một ca sĩ “lấn sân” sang điện ảnh. Hoàng Oanh xuất phát điểm sớm hơn, đóng phim nhiều hơn nhưng vẫn chưa đạt được những thành công đó, vậy Oanh có thấy ghen tị với Hoàng Yến không?

- Oanh nghĩ thước đo thành công của mỗi người là khác nhau. Oanh nghĩ cuộc sống của Oanh hiện tại đã là thành công, với Yến thì Oanh rất mừng. Mỗi lần Yến được giải thì các chị em nhóm Ngựa hoang cũng vào chúc mừng Yến. Oanh cảm thấy may mắn khi đóng xong phim thì mình có những người chị em thật sự, tụi Oanh là quý nhau thật sự nên lúc đóng phim không cần phải diễn nhiều. Oanh cảm thấy vui vì mình đã trải qua nhiều thứ và mình không có những tị nạnh tầm thường của những người phụ nữ hay những người trong showbiz với nhau. Mình vui vì mình quý và mừng cho bạn khi bạn có những thành công trong cuộc sống. Mọi người không biết chứ Oanh cũng có những nỗi niềm riêng và Yến cũng có những khó khăn riêng. Yến đạt được thành công hiện tại là rất xứng đáng vì Yến nỗ lực rất nhiều, Yến cũng đã đi làm từ rất sớm. Nếu nói về tuổi thì nhỏ hơn Oanh nhưng thời gian Yến đi làm không nhỏ hơn Oanh đâu, Yến cũng đi diễn từ khá sớm, mẹ Yến đã luôn đi theo con như vậy cho đến hiện tại cũng là cả một quá trình dài.

Ảnh: NVCC Người đẹp sinh năm 1990 được yêu mến nhờ sự nỗ lực hoạt động, đời tư không scandal. Cô từng góp mặt ở nhiều bộ phim: Tháng năm rực rỡ, Ba vợ cưới vợ ba...

Ảnh: NVCC Người đẹp sinh năm 1990 được yêu mến nhờ sự nỗ lực hoạt động, đời tư không scandal. Cô từng góp mặt ở nhiều bộ phim: Tháng năm rực rỡ, Ba vợ cưới vợ ba...

* Trước giờ có ai ngỏ lời với Hoàng Oanh nếu chị chấp nhận thì sẽ có một cuộc sống giàu sang, sung túc hơn chưa? - Từng có những người cũng là đại gia, họ cũng tốt chứ không phải những người nghĩ dùng tiền để mua mọi thứ đâu. Nhưng Oanh nghĩ mình cần sự rung động từ trái tim, nếu không rung động thì Oanh không thể nhận sự chăm sóc từ họ được. Oanh nghĩ vì mình không an phận, nếu an phận Oanh đã chịu lấy một người chồng giàu có rồi yên bề gia thất từ lâu... Trong cuộc sống mỗi người sẽ có những ưu tiên, có những người ưu tiên việc lấy chồng, làm giàu rồi sau đó mới đến công việc. Có lẽ ưu tiên của Oanh đang khác, Oanh chọn công việc, gia đình, sở thích cá nhân, đến tình cảm rồi mới đến tiền tài. Nếu Oanh lựa chọn tiền bạc Oanh đã chấp nhận đến với những người ấy dù mình không dành tình cảm cho họ. Nếu Oanh chấp nhận có thể giờ Oanh đã có mấy cái nhà, mấy cái xe rồi. Oanh nghĩ chuyện mấy căn nhà, mấy chiếc xe đối với người đẹp ở Việt Nam không khó. Oanh thấy rất nhiều người có khả năng có được điều đó. Chỉ là sự lựa chọn của mỗi người khác nhau thôi, Oanh cần một người cho Oanh thời gian và tình cảm hơn một người cho Oanh tiền.

Ảnh: NVCC Ở tuổi 29, nhan sắc Á hậu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 được nhận xét ngày càng rạng rỡ, chín muồi

Tôi và Huỳnh Anh không ai níu kéo nhưng khán giả vẫn níu kéo

* Thời gian gần đây Hoàng Oanh công khai bạn trai mới, vậy khi yêu một lần nữa chị có rút kinh nghiệm gì từ những chuyện tình cũ không?

- Oanh nghĩ nói rút kinh nghiệm cũng không đúng lắm vì tình yêu chứ không phải bài kiểm tra mà rút kinh nghiệm. Thế nhưng Oanh cũng nhận thấy qua chuyện tình cảm mình thấy hiểu bản thân hơn một chút, mình sẽ tìm một người chia sẻ với mình những giá trị tương đồng để mình đỡ gặp tổn thương. Hiện tại Oanh cảm thấy mình đã thay đổi một chút trong cách yêu. Có phải con gái yêu là hay phụ thuộc vào cảm xúc của người yêu không? Oanh đã học được cách mình phải tự hạnh phúc một mình trước đã thì mình mới dễ dàng hạnh phúc khi đến với một người khác. Không phải yêu nhau là phụ thuộc vào cảm xúc của người kia hay áp đặt cảm xúc lên người kia. Oanh nghĩ trước khi yêu người ta, họ đã là một con người như vậy rồi, tại sao tới khi yêu mình thì họ phải thay đổi theo ý mình muốn. Oanh nghĩ hai người phải tự hạnh phúc khi là chính mình, đến với nhau và giúp cho nhau vui vẻ hơn.

* Vì sao Hoàng Oanh lại chọn người hiện tại, người ấy đã chinh phục chị như thế nào?

- Oanh thấy người ấy có một trái tim nhân hậu, ảnh không quá quan tâm chinh phục Oanh mà còn yêu quý cả gia đình, bạn bè của Oanh nữa. Anh là một người trưởng thành, biết phấn đấu cho cuộc sống riêng. Có lẽ Oanh cũng có nhiều điểm tương đồng khi đều là con cả trong một gia đình, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Anh ấy là một người rất đàn ông, cái gì nói thì sẽ làm được và luôn luôn hướng về gia đình. Oanh nghĩ mình đã trải qua rất nhiều sóng gió rồi nên mình cần một người hướng về gia đình.

Ảnh: NVCC Gần đây, Hoàng Oanh công khai mối tình với bạn trai ngoại quốc thông qua hình ảnh không rõ mặt vào ngày Valentine. Cả hai yêu xa nhưng có chung sở thích du lịch, khám phá nhiều vùng đất mới

* Vậy Hoàng Oanh có gặp trở ngại gì khi yêu xa? - Việc yêu xa từng khiến Oanh bất an. Nhưng cả hai học cách thấu hiểu và tin tưởng thay vì cố gắng kiểm soát cuộc sống của nhau. Với Oanh, để người kia tự do là cách yêu văn minh. Cũng may mắn là công việc của Oanh rất bận, vì vậy không có thời gian để suy nghĩ hay nghi ngờ. Oanh và anh ấy đều trân trọng từng giây phút được ở bên nhau. Dịp này, Oanh ra mắt phim mới, không đi đâu được, anh thường xuyên về Việt Nam thăm mình. Điều đó làm Oanh thấy hạnh phúc. Thời gian rảnh thì cả hai lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau.

* Sự nổi tiếng của Hoàng Oanh có chi phối mối quan hệ không?

- Thật ra nó không chi phối gì cả mà chỉ gây thắc mắc thời gian đầu thôi, ảnh cũng thắc mắc là sao yêu nhau mà không được công khai. Vì anh là người nước ngoài nên công việc của Oanh không ảnh hưởng gì cả. Anh ấy rất văn minh và tôn trọng cuộc sống riêng của Oanh. Oanh cũng chia sẻ là Oanh muốn chuyện tình cảm cá nhân được giữ cho hai người thôi, nếu chưa có một hướng nhìn nào đó xa hơn trong tương lai thì Oanh sẽ không chia sẻ. Oanh nghĩ nó sẽ để lại nhiều phiền phức nếu như mối quan hệ đó không đi được xa hơn. Nếu sau này mình không đến được với nhau, mình sợ lại xảy ra trường hợp mà Oanh đã bị rồi, là đem chuyện cũ ra rồi so sánh, đem những chuyện mới ra gây ảnh hưởng. Ví dụ như thời gian Huỳnh Anh có người yêu mới, mọi người lại so sánh Oanh và người mới. Sau này Huỳnh Anh có trục trặc trong cuộc sống, mọi người lại hỏi Oanh về ý kiến tốt xấu như thế nào. Những điều đó khiến Oanh cảm thấy cuộc sống của mình không được tiếp diễn, không được hướng đến tương lai mà cứ bị đào sâu vào những chuyện quá khứ khiến mình rất khó để mình hạnh phúc với hiện tại. Tất nhiên một mối tình đẹp thì mình vẫn hi vọng nó có thể có kết thúc đẹp trong tương lai, nhưng nếu như không có mọi người lại tiếc nuối rồi lại níu kéo. Cả Oanh và Huỳnh Anh không ai níu kéo cả nhưng khán giả vẫn níu kéo, vẫn cứ comment là hãy quay về bên nhau đi, quay về với người cũ đi.

Ảnh: NVCC Người đẹp tin tưởng bạn trai Tây vì tình cảm ấm áp cùng sự quan tâm mà anh dành cho cô

* Bạn trai mới có ghen tuông khi Oanh đóng cảnh nóng với bạn diễn hay hỏi về chuyện cũ không?

- Không đâu, chắc là người ngoại quốc nên ít bảo thủ và gia trưởng hơn đàn ông Việt Nam. Thỉnh thoảng anh ấy có đùa là: "Có hôn hả, hôn bao nhiêu cái?". Nhưng Oanh giải thích chỉ là diễn thôi, không có gì cả. Oanh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người nước ngoài cả nên thời gian đầu Oanh cũng hồi hộp lắm. Oanh và bạn ấy cũng có nhiều điểm khác nhau trong suy nghĩ nên cũng mất thời gian để tìm hiểu. Oanh cảm thấy mình trưởng thành hơn nhiều khi yêu người hiện tại.

* Thường bạn trai Tây hay tặng quà giá trị cho bạn gái lắm, không biết với Hoàng Oanh thì sao?

- Hiện vật giá trị thì không có nhưng chuyến đi du lịch với nhau thì có. Anh hay tặng Oanh những món quà nho nhỏ, bất giờ. Đôi khi anh đi công tác anh hay mua quà bất ngờ về cho Oanh mà không nhân một dịp nào cả. Oanh nghĩ như vậy là đủ vui rồi vì quà giá trị thì tự Oanh cũng mua được, Oanh chưa bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu bạn tặng quà gì giá trị cả và chắc bạn cũng không nghĩ đến điều đó.

* Xin cảm ơn Hoàng Oanh về những chia sẻ!