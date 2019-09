Á hậu Hồng Kông bỏ nghề, làm bất động sản sau scandal ngoại tình

Theo On, Huỳnh Tâm Dĩnh đang sống ở Mỹ. Tại xứ người, cô đã thay đổi tên tiếng Anh, chuyển sang làm việc trong ngành bất động sản . Người đẹp sinh năm 1989 cũng hạn chế tối đa chuyện xuất hiện trên các khu phố người Hoa và cô thường chỉ làm việc với người nước ngoài. Á hậu Hồng Kông 2012 dường như có ý định sinh sống cũng như làm việc lâu dài ở Mỹ.

Thông tin này khiến dư luận Hồng Kông rất bất ngờ. Nguyên nhân là vì thời gian gần đây, nhiều người tin rằng Huỳnh Tâm Dĩnh đang rục rịch trở lại showbiz bởi bộ phim Finding Her Voice (Ngọ hạ nữ cao âm) do cô đóng vai chính chuẩn bị phát sóng trên TVB. Finding Her Voice được xem là tác phẩm hoàn toàn có khả năng mở đường giúp nữ diễn viên “tái xuất giang hồ” sau sóng gió đời tư.

Đáng chú ý, một số người trong làng giải trí còn đồn rằng phía nhà đài còn tạo điều kiện cho Huỳnh Tâm Dĩnh trở lại qua các hoạt động tuyên truyền phim và giúp cô mở họp báo xin lỗi công chúng. Tuy nhiên, phía ê-kíp không thể liên lạc được vì cô đã quyết tâm bỏ nghề. Trước thông tin này, Huỳnh Tâm Dĩnh không lên tiếng giải thích. Cô chỉ nhắn tin gửi lời cảm ơn đến nhà phát hành đã quyết định cho tác phẩm được đến với khán giả và tỏ ra vui mừng khi công sức toàn bộ diễn viên, đoàn làm phim không bị bỏ phí.

Bộ phim Finding Her Voice có sự góp mặt của Huỳnh Tâm Dĩnh cùng dàn diễn viên gạo gội ẢNH: POSTER PHIM

Cách đây không lâu, chị của Huỳnh Tâm Dĩnh là Huỳnh Tâm Mỹ cũng chia sẻ về tình trạng mất cân bằng của em gái. Huỳnh Tâm Mỹ nói: “Em ấy cần thời gian và không gian để tự mình giải quyết, cũng như chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra”. Trả lời thắc mắc liệu em gái có kế hoạch trở về Hồng Kông hay không, Huỳnh Tâm Mỹ đáp: "Chính bản thân em ấy cũng không biết nữa".

Truyền thông Hoa ngữ cho rằng việc Huỳnh Tâm Dĩnh ở Mỹ là một quyết định hợp lý. Bởi hậu scandal ngoại tình với Hứa Chí An, cô khó mà có thể sinh sống yên ổn ở Hồng Kông. Vì mỹ nhân họ Huỳnh vẫn còn hứng chịu nhiều chỉ trích sau khi lộ clip léng phéng với chồng của diva Trịnh Tú Văn. Thậm chí, dân mạng còn yêu cầu tước danh hiệu á hậu của cô.

Lùm xùm ngoại tình với Hứa Chí An khiến sự nghiệp của Huỳnh Tâm Dĩnh sớm chấm dứt ẢNH: INSTAGRAM NV

Bên cạnh đó, hàng loạt tác phẩm có sự tham gia của Huỳnh Tâm Dĩnh như The Offliners, Finding Her Voice và The Maid Alliance đều rơi vào tình trạng “xếp kho”. Mới đây, vì làn sóng chính trị căng thẳng, nên Finding Her Voice được lên lịch chiếu. Dù vậy, không phải phim nào cũng may mắn như Finding Her Voice. Điển hình là Bằng chứng thép 4 đã phải tuyển lại diễn viên thay thế và quay lại toàn bộ phân đoạn có mặt nữ nghệ sĩ họ Huỳnh.

Scandal Hứa Chí An ngoại tình với Huỳnh Tâm Dĩnh nổ ra vào ngày 16.4 khi AppleDaily tung ra clip độc quyền về vụ này. Sau khi bị phanh phui dan díu với chồng diva Trịnh Tú Văn, sao phim Thâm cung kế hứng chịu nhiều “gạch đá” từ công chúng. Cô viết tâm thư xin lỗi trên Instagram và âm thầm sang Los Angeles (Mỹ).