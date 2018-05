Á hậu Huyền My 'đối đầu' thử thách mới

“MC là một thử thách mới My đã rèn luyện thời gian qua nhưng giờ mới bắt tay vào”, cô nói. Cái khó nhất mà á hậu phải vượt qua đó chính là phải dẫn trực tiếp tại hiện trường hay trong trường quay. Đây là điều không dễ với những ai mới vào nghề.

Về chuyến đi Myanmar, My cho biết cô quay quảng cáo cùng nam diễn viên chính của phim Bridge over cloud (tạm dịch: Cây cầu trên mây, do VN và Myanmar hợp tác mà cô tham gia vai chính, sẽ ra mắt vào mùa hè này).