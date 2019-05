Á hậu Huyền My: Sách quý là người thầy vĩ đại đối với mọi người

Mang trong mình sứ mệnh trao ánh sáng tri thức và khơi dậy khát vọng tuổi trẻ cho thế hệ tương lai, Hành trình từ Trái tim - Hành trình Lập chí vĩ đại – Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt do Tập đoàn Trung Nguyên Legend miệt mài thực hiện đã tìm đến Trường đại học Y Dược Thái Nguyên vào chiều 30.5.2019 trong sự chào đón nồng nhiệt của hàng trăm y, bác sỉ tương lai. Á hậu Huyền My, diễn viên Phương Oanh đã đồng hành cùng chương trình.

Cuốn sách được trao tới sinh viên Y Dược Thái Nguyên thuộc tủ sách Nền tảng đổi đời, đúc kết các bài học thành công của nhiều quốc gia, nhân vật ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết tuyển chọn, bao gồm 5 cuốn mở đầu: Quốc gia khởi nghiệp, Khuyến học, Nghĩ giàu làm giàu, Đắc nhân tâm, Không bao giờ thất bại, tất cả là thử thách.

Á hậu Huyền My: Sách quý là người thầy vĩ đại đối với tất thảy mọi người

Đã nhiều lần đồng hành cùng Hành trình từ Trái tim - Hành trình Lập chí vĩ đại – Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt, nhưng đây là lần đầu tiên Huyền My được đến với xứ sở chè xanh để chia sẻ những thành quả của bản thân mà theo cô “tuy không lớn lao nhưng là cả quá trình cố gắng”.

Cô tâm đắc: "Điều làm My gắn bó với Hành trình từ Trái tim - Hành trình Lập chí vĩ đại – Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt là khi My nhận ra, cái thiếu thốn nhất của các bạn trẻ hiện nay không phải là thiếu về vật chất mà chính là khát vọng trở nên vĩ đại, muốn vĩ đại thì phải ở bên những người vĩ đại, sách chính là người thầy vĩ đại bậc nhất với tất thảy mọi người và Hành trình từ Trái tim chính là chiếc thuyền đang miệt mài chuyên chở người thầy ấy đến với thanh niên mọi miền Tổ quốc".

Á hậu Huyền My cho biết: Đắc nhân tâm và Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách là 2 cuốn sách trong tủ sách Nền tảng đổi đời do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết tuyển chọn đã góp phần giúp cho Huyền My có được lối cư xử đúng đắn để giữ gìn hình ảnh Á hậu Việt Nam như hôm nay: "Đắc nhân tâm giúp cho My từ một con người bốc đồng nóng tính trở nên biết cương - nhu, tiết chế hơn với các mối quan hệ, còn Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách sẽ giúp bạn hiểu rằng khi nào bạn còn chuyên tâm với mục tiêu của mình thì khi ấy bạn sẽ càng tiến gần đến thành công” - Huyền My chia sẻ.

Diễn viên Phương Oanh: Tri thức mới giải quyết tận gốc được đói nghèo

Phương Oanh - cô gái thủ vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê chiếm sóng truyền thông trong thời gian dài qua cho biết từ lâu đã âm thầm dõi theo Hành trình từ Trái tim - Hành trình Lập chí vĩ đại – Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt: “Những tin tức, video về Hành trình đến với vùng núi cao, vùng sâu vùng xa vừa qua đã làm cho Oanh thực sự xúc động, bởi vì Oanh đã có khoảng thời gian dài sống với cái khắc nghiệt của cả thời tiết lẫn điều kiện những nơi như vậy nên Oanh hiểu được việc đem tri thức đến những khu vực này quan trọng thế nào. Những vùng nghèo, đói như thế nếu chỉ dùng vật chất làm từ thiện sẽ rất khó giúp bà con thoát được đói, nghèo. Cái cần nhất ở những nơi này chính là tri thức, là khát vọng vươn lên”, vì thế Oanh rất vinh dự khi được mời đồng hành cùng chương trình”.

Chia sẻ về bản thân mình, cô bộc bạch: "Oanh luôn ý thức được bản thân phải cố gắng hết khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao dù lớn hay nhỏ, dù sau đó có thành công hay không thì cũng đã thành công với chính bản thân mình". Bao khó khăn đến với cô người mẫu kiêm diễn viên vốn không được đào tạo bài bản ngay từ đầu này nhưng luôn phải đảm nhiệm những vai diễn gai góc, u uất nhất, cô luôn tin vào chính bản thân: "Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ có câu nói rất hay mà Oanh luôn nhắc đi nhắc lại với bản thân khi khó khăn, trở ngại làm Oanh nhụt chí đó là người khác làm được thì ta làm được và làm tốt hơn".

Không có nhiều thời gian đọc sách, bởi phần lớn thời gian nữ diễn viên Phương Oanh dành cho việc đọc, suy ngẫm kịch bản, cô thành thật: “Thú thật Oanh không có thời gian để đọc được nhiều sách, nhưng Oanh thấy rất may mắn khi cuốn Đắc nhân tâm - 1 trong 5 cuốn sách mà Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết tuyển chọn để gửi trao đến các bạn trẻ thì Oanh đã đọc rồi, và hôm nay hạnh phúc hơn là được cầm trên tay cuốn Đắc nhân tâm với phiên bản nhỏ, gọn, dễ mang theo nên thoạt nhìn qua Oanh nghĩ ngay đến việc sẽ đọc lại”.

Vinh dự đón Hành trình, Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng – Phó hiệu trưởng Trường đại học Y Dược Thái Nguyên đã bày tỏ: "Tập thể nhà trường và sinh viên Y Dược Thái Nguyên rất phấn khởi khi hôm nay Hành trình từ Trái tim - Hành trình Lập chí vĩ đại – Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt do Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã về đến trường - một hành trình có ý nghĩa cao cả đã được sự ủng hộ của rất nhiều cơ quan, ban, ngành. Nhà trường hết sức xúc động và cảm phục tấm lòng vì thế hệ trẻ, vì dân tộc của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ - một vị chủ tịch có xuất thân nghèo khó nhưng đang làm nên những điều vĩ đại cho đất nước - đây cũng là hình ảnh sống động, chân thực tiếp thêm động lực cho những sinh viên vùng sâu, xa như Thái Nguyên có động lực vươn lên".

Khép lại buổi giao lưu ý nghĩa, tiến sĩ Trần Hữu Đức, người dẫn dắt chương trình đút kết: “Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ dành rất nhiều tâm huyết, tình cảm đặc biệt dành cho thế hệ trẻ. Đối với chủ tịch, thế hệ thanh niên Việt Nam là tương lai, là rường cột; muốn xây dựng một quốc gia minh triết và có tri thức thì cần có lòng tin và tâm huyết vào thế hệ trẻ. Việc trao tặng sách cho các bạn trẻ là khởi động tâm thế và tinh thần khởi nghiệp kiến quốc cho lớp trẻ - đối tượng quyết định sự phát triển của đất nước. Chủ tịch có niềm tin vào người trẻ, các bạn có đầy đủ điều kiện, phẩm chất, nếu cùng nhau nuôi dưỡng khát vọng và có hướng đi đúng, người trẻ là những người hùng mạnh, làm nên quốc gia hùng mạnh”.

Ý chí vĩ đại tạo nên dân tộc vĩ đại!

