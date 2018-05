Á hậu Huyền My tiết lộ từng mượn tiền để... ăn vặt

Trong buổi giao lưu, khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất khi tham dự Hoa hậu Việt Nam, Huyền My lần đầu tiết lộ bí mật mà đến giờ cô mới dám công bố. “Sau khi kết thúc buổi chụp hình bắt buộc của ban tổ chức, vì đói quá mà thí sinh không ai cầm theo tiền nên My đã liều lĩnh ngỏ ý mượn một anh trong ban tổ chức. Vì sợ các thí sinh khác nhìn thấy lại hiểu lầm, anh ấy phải đưa ví cho My rồi đi chỗ khác. My tự cầm tiền đi ăn xoài, cóc chống đói rồi hồn nhiên trả ví lại cho anh”, Á hậu Việt Nam 2014 nói.

Chia sẻ của Huyền My gây bất ngờ và thích thú cho nhiều bạn sinh viên. Bởi nhiều người vẫn nghĩ thí sinh tham dự Hoa hậu Việt Nam phải luôn đối mặt với áp lực, đặc biệt là từ phía thành viên trong ban tổ chức. Trong buổi giao lưu, ông Lê Xuân Sơn, Á hậu Huyền My và Hoa khôi Thúy Vi đều khẳng định Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi nhưng cũng là sân chơi giúp các thí sinh thoải mái giao lưu, học hỏi và có những trải nghiệm đáng nhớ.

Á hậu Huyền My xuất hiện nhẹ nhàng với tà áo dài cách tân Hoa khôi Thúy Vi tỏa sắc trong bộ trang phục vàng chanh

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của hai ca sĩ là Hoàng Dũng "The Voice" và S.T. Cả hai khuấy động sân khấu bằng những ca khúc được các bạn trẻ yêu thích. Trái ngược với Hoàng Dũng trầm lặng trong các bản ballad nhẹ nhàng thì S.T lại cuồng nhiệt khuấy động cả không khí hội trường. S.T còn mời cả Á hậu Huyền My, Hoa khôi Thúy Vi và MC Anh Duy lên sân khấu nhảy phụ họa cho mình khi trình diễn ca khúc Hai cô tiên.

Về Hoàng Dũng, khi được hỏi về những khó khăn từ ngày đầu ca hát đến giờ, nam ca sĩ không ngần ngại cho biết anh gặp áp lực về tài chính và thời gian. Thời gian đầu tham gia hoạt động ca hát, Hoàng Dũng còn là sinh viên trường Đại học Ngoại thương nên anh không sắp xếp thời gian đi hát và đi diễn một cách hợp lý. “Còn về tài chính thì Dũng chưa đủ lực để xây dựng ê-kíp, hình ảnh cho mình. Dũng còn nhớ khi đó cát sê của mình chỉ là 150.000 đồng cho cả một đêm hát liên tục trong 2 tiếng tại các phòng trà, quán cà phê… Rất may là sau khi tham gia các cuộc thi, mức cát sê hiện tại tăng lên khoảng 200 lần”, Hoàng Dũng chia sẻ.