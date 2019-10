Á hậu Huyền My xuất hiện xinh đẹp sau khi giảm 5kg

Cách đây không lâu, Huyền My từng chia sẻ hình ảnh thời 63kg, eo ngấn mỡ, khiến khán giả không khỏi giật mình về vẻ ngoài mũm mĩm của nhan sắc gốc Hà Nội. Để giảm vòng hai xuống 62cm như hiện tại (cao 1,74m, số đo 3 vòng 83-62-93), Huyền My đã kiên trì thực hiện chế độ ăn không dầu mỡ, bữa tối ăn ít và ăn trước 7 giờ tối. Cô cũng cố gắng duy trì lịch ăn uống theo giờ giấc nhất định để cơ thể quen với tín hiệu đói, no. Bên cạnh đó Huyền My tập luyện thể dục thể thao khá đều đặn 3 lần mỗi tuần. Theo như chia sẻ, cô thích nhất là bơi lội và gym, thỉnh thoảng người đẹp cũng tập thêm boxing. Ngoài ra, cô còn uống hỗn hợp nước detox để giúp thải độc và tiêu mỡ nhanh chóng.

Sau khi đăng quang Á hậu Việt Nam 2014, Huyền My sống rất kín đáo và giữ hình ảnh sạch sẽ. Cô luôn xuất hiện xinh đẹp và chỉn chu tại sự kiện. Huyền My cũng là gương mặt đắt show quảng cáo, event cho các nhãn hàng. Bởi vậy, cô nàng có cuộc sống vô cùng sang chảnh khi thường xuyên mua sắm đồ hiệu, tậu xế sang và du lịch nước ngoài.

Á hậu Huyền My lựa chọn đầm ánh bạc xẻ co chân khoe vóc dáng thon gọn nhiều người mơ ước Huyền My và Vũ Ngọc Anh cùng ngồi cạnh nhau, trò chuyện rôm rả suốt bữa tiệc