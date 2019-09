Á hậu Kiều Loan chọn chùa Cầu Hội An làm ý tưởng thiết kế quốc phục

Bộ trang phục do Tín Thái thiết kế, với cảm hứng đến từ Chùa Cầu và đêm Hội An huyền diệu. Lý do cảnh sắc đặc trưng Hội An được lựa chọn đưa vào bộ trang phục là do quê hương của Á hậu Kiều Loan chính là ở Quảng Nam, và đây cũng là một trong những danh thắng nổi bật, giàu giá trị văn hóa , lịch sử của Việt Nam. Bộ trang phục được đính kết bằng pha lê tạo hiệu ứng bắt sáng, cùng các chi tiết như mấn và cầu vai được xi mạ ánh vàng. Điều đặc biệt hơn là hơn 2.000 bóng đèn led được đính vào thân áo, nhằm tái dựng hình ảnh Hội An về đêm sống động, lung linh, huyền ảo.