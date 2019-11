Á hậu Thúy An 'lột xác', sexy khó cưỡng trong bộ ảnh bikini

Á hậu Thúy An là người đẹp sẽ đeo sash Việt Nam đến với Miss Intercontinental 2019 (Hoa hậu Liên lục địa). Sau thời gian luyện tập và chuẩn bị những kỹ năng cần thiết, Thúy An đã hoàn toàn "lột xác". Nàng hậu trẻ đã "biến" body mảnh mai gắn liền với nét đẹp mong manh của mình sang hình ảnh sexy, quyến rũ. Trong những shoot hình mới nhất, mỹ nhân gốc Kiên Giang tự tin khoe body săn chắc, gợi cảm cùng cơ thể nóng bỏng với bikini phá cách vô cùng thời thượng. Ngay lập tức, những hình ảnh hút mắt của Thúy An đã được trang chủ Miss Intercontinental đăng tải.

Trên trang chủ Miss Intercontinental, Thúy An xuất hiện với thần thái sang chảnh, toát lên vẻ đẹp gợi cảm, cuốn hút. Người đẹp 22 tuổi sở hữu vóc dáng chuẩn, cân đối và vô cùng săn chắc với số đo 3 vòng 85-60-89 cùng làn da căng bóng mịn màng. Thúy An đang sở hữu những tiêu chí tiệm cận và quan trọng mà Miss Intercontinental hướng tới.

Trên trang chủ của đấu trường nhan sắc Miss Intercontinental, đại diện Việt Nam xuất hiện nổi bật với những thông tin cá nhân đầy đủ cùng những hình ảnh mới nhất được cập nhật liên tục Ảnh: Chụp màn hình