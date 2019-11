Á hậu Trương Thị May bầm dập vì ‘Kẻ đào mồ’

Được hỏi về những vết thương ở chân và đầu gối, May cười bộc bạch: “Đó là do quá trình thực hiện những cảnh quay khó của Kẻ đào mồ tại Đà Lạt. Trong phim này, May đóng vai chính là một cô gái hiếu thảo, yêu thương gia đình . Có nhiều phân đoạn May phải quỳ gối để chăm sóc mẹ và các em nên dần dần đầu gối bị bầm tím như thế. Bản thân May cũng thường xuyên quỳ gối để tụng kinh, niệm Phật nên không thấy đau lắm. Tuy nhiên do ở phim trường có gạch, đá, sỏi… , May lại quỳ nhiều lần trong suốt một tháng ghi hình nên vết thương khá nặng. Sau khi quay xong, được mẹ chăm sóc kỹ nên hiện tại vết thương May đã đỡ hơn nhiều”.