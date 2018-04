Á khôi Mai Diệu Linh là người đứng sau đe dọa Võ Hoàng Yến?

Những sao Việt hoang mang vì bị hăm dọa Thu Thủy Nhiều người tỏ ra lo lắng vì nữ ca sĩ liên tiếp gặp chuyện buồn kể từ sau khi công bố ly hôn Cuối tháng 11.2017, thông tin Thu Thủy và chồng đại gia chính thức ly hôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Sau khi chia tay, Thu Thủy chọn cuộc sống đơn giản và dành hết thời gian để chăm sóc con trai. Tuy nhiên, ngay sau đó, nữ ca sĩ khiến nhiều người hoang mang khi đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân, chia sẻ về việc nhận được rất nhiều tin nhắn đe dọa khiến cô và gia đình lo lắng. "Những lúc con trai bệnh, sốt cao cập nhật liên tục lên Facebook sao không thấy ai hỏi thăm? Còn hăm dọa tôi và mẹ tôi. Làm ơn để mẹ con tôi được yên", Thu Thủy viết. Trước đó, giọng ca Anh không muốn bất công với em từng đăng tải trên trang cá nhân về việc bị dồn đến đường cùng. “Ép hai mẹ con tôi đến đường cùng là tội ác”, Thu Thủy chia sẻ. Dù không chỉ đích danh ai nhưng nhiều khán giả đồn đoán người nữ ca sĩ đang nói đến là chồng cũ của mình. Đông Hùng Không chỉ bị đe dọa, Đông Hùng còn bị giang hồ đánh vì món nợ của mẹ Nam ca sĩ Đông Hùng từng khiến người hâm mộ hoang mang khi chia sẻ hình ảnh thương tích trên trang cá nhân. Anh cho biết bị giang hồ đe dọa vì món nợ của mẹ. Top 3 Vietnam Idol 2014 chia sẻ do mẹ anh nợ tiền của những người cho vay nặng lãi nên nam ca sĩ thường xuyên bị giang hồ đuổi đánh. Đông Hùng tiết lộ thời điểm thi Vietnam Idol, anh từng muốn bỏ cuộc vì liên tiếp bị đe dọa. Thậm chí, chủ nợ còn cho người đến tận địa điểm ghi hình khiến anh hoang mang, lo sợ. Chia sẻ trên trang cá nhân, Đông Hùng cho biết nguyên nhân câu chuyện bắt nguồn từ mẹ nên anh không muốn báo công an. Giọng ca Ru em quyết định lên tiếng trên Facebook vì quá bức xúc và không muốn chủ nợ tiếp tục cho mẹ anh vay tiền. Đàm Vĩnh Hưng Ảnh: FBNV Đàm Vĩnh Hưng gây sốc khi công khai chuyện bị giang hồ đe dọa do món nợ 20 tỉ đồng của mẹ Nổi tiếng với sự giàu có, sang trọng, Đàm Vĩnh Hưng từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi livestream chia sẻ về món nợ của mẹ trên trang cá nhân. Trong 20 phút livestream, giọng ca Xin lỗi tình yêu tiết lộ về món nợ 20 tỉ đồng do mẹ gây ra và bắt anh phải gánh chịu. Anh còn cho biết vì món nợ của mẹ mà anh thường xuyên bị giang hồ đe dọa, phá các show diễn anh tham gia. Thậm chí, chủ nợ còn vào nhà xé quần áo, siết nợ. Cũng giống Đông Hùng, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ mong muốn không ai cho mẹ anh mượn tiền để tránh tình trạng nợ nần lặp lại.