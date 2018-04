Á khôi Mai Diệu Linh: 'Võ Hoàng Yến bịa đặt để gây sự chú ý'

Những ngày qua, người hâm mộ đặc biệt quan tâm đến thông tin Võ Hoàng Yến bị giang hồ đe dọa. Cụ thể, chân dài này liên tiếp nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ một người đàn ông nặc danh khiến cô lo lắng đến mức không ngủ, phải nhập viện vì kiệt sức. Sáng 7.4, chân dài nhờ đến sự can thiệp của cơ quan công an để bảo vệ an toàn tính mạng. Đặc biệt, trong tờ đơn khai báo, Võ Hoàng Yến khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ danh tính người chủ mưu đứng sau mọi việc là Á khôi Mai Diệu Linh.



Cụ thể, lá đơn ghi rõ Mai Diệu Linh là người đã nhắn tin đe dọa Võ Hoàng Yến và thuê giang hồ dằn mặt cô. Mâu thuẫn giữa hai bên diễn ra khi Võ Hoàng Yến không thực hiện việc quảng cáo dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc do công ty của Mai Diệu Linh tài trợ.

Mai Diệu Linh khẳng định Võ Hoàng Yến đang lợi dụng cô để gây sự chú ý Ảnh: FBNV Mai Diệu Linh khẳng định Võ Hoàng Yến đang lợi dụng cô để gây sự chú ý

Trước tin đồn thất thiệt về mình, Mai Diệu Linh chính thức lên tiếng. Á khôi doanh nhân 2015 phủ nhận chuyện thuê giang hồ đe dọa Võ Hoàng Yến và cho biết đây là chiêu trò nữ người mẫu dựng lên để gây sự chú ý.

Mai Diệu Linh cho biết công ty của cô đã tài trợ cho Võ Hoàng Yến hơn 1 tỉ đồng để làm đẹp nhưng Võ Hoàng Yến không thực hiện lại các nghĩa vụ như cam kết trong hợp đồng. Sau 4 tháng không cách nào giải quyết được, Mai Diệu Linh cùng một vài nhân viên của mình đến công ty của Võ Hoàng Yến để mong giải quyết ổn thỏa theo hướng có lợi cho đôi bên trước khi đưa vụ việc lên cơ quan chức năng.

Người đẹp khẳng định việc Võ Hoàng Yến công khai chuyện thu nhỏ "vòng một" là để tạo sự chú ý, đánh tiếng cho vị trí ghế nóng sắp tới ở một số chương trình người mẫu. “Võ Hoàng Yến đưa chuyện thu nhỏ "vòng một" để hot nhưng lại không muốn quảng cáo theo đúng hợp đồng, rồi tiếp tục bảo tôi đe dọa, tất cả là một kịch bản không lường trước”, Mai Diệu Linh chia sẻ.

Đồng thời, Á khôi doanh nhân còn tiết lộ lý do nữ người mẫu không nhắc đến tên nhà tài trợ là vì Võ Hoàng Yến và giám đốc công ty quản lý, đồng thời cũng là người yêu của giám khảo Vietnam’s Next Top Model lén lút làm việc với bệnh viện bên Hàn Quốc nhằm “hất cẳng” công ty Mai Diệu Linh ra khỏi hợp đồng.

Ảnh: FBNV Mai Diệu Linh sẵn sàng cung cấp chứng cứ, giấy tờ liên quan để làm sáng tỏ sự việc

“Tôi lên tiếng vì cảm thấy chuyện này xúc phạm đến những người đang ủng hộ Võ Hoàng Yến và bị cô ấy lợi dụng. Tôi không ngờ cô ấy lại bịa chuyện, hoang tưởng để tiếp tục bị anti một lần nữa. Tôi vẫn muốn giải quyết mọi việc theo hướng tốt đẹp cho cả đôi bên dù cô ấy là người qua cầu rút ván”, Mai Diệu Linh tiếc nuối bày tỏ.

Sự việc chưa dừng lại ở đó, mới đây, Võ Hoàng Yến tiếp tục đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái giải thích về vấn đề hợp đồng kèm theo bằng chứng chứng minh. Võ Hoàng Yến cho biết cô đã đáp ứng xong các điều khoản trong hợp đồng, chỉ riêng phần chụp hình chưa được thực hiện là do phía Mai Diệu Linh chưa sắp xếp xong.

“Với lại hợp đồng 1 tỉ đồng là hợp đồng 3 bên, bên Hàn Quốc là nhà tài trợ chính. Em chỉ là bên dắt mối, chị cũng đã được sự chấp nhận bên Hàn Quốc về việc trả tài trợ, thì em ỷ quen biết giang hồ để hà hiếp chị à. Bao nhiêu tin nhắn, chứng cứ rành rành như vậy em còn đảo ngược thị phi”, Võ Hoàng Yến viết.

Cuối dòng trạng thái, Võ Hoàng Yến cho biết cô muốn bỏ xứ đi vì quá mệt mỏi. “Thôi chị bỏ xứ ra đi, chị chịu hết nổi rồi, em muốn chị tung hết lên sao. Chị đi cho em và bọn giang hồ tiếp tục hoành hành đây. Hi vọng em sống tốt và trở thành người tốt đẹp hơn", siêu mẫu chia sẻ.