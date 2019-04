Á quân 2 thay Á quân 1 Vietnam Fitness Model thi 'Man of The World 2019'

Ngày 25.4, Top 3 thí sinh nam và nữ của cuộc thi Vietnam Fitness Model 2019 đã chính thức có buổi gặp gỡ báo chí sau đêm chung kết diễn ra tại Đà Nẵng hồi giữa tháng 4. Trong đó, ban tổ chức cũng công bố Á quân 2 Vietnam Fitness Model 2019 Tạ Công Phát sẽ đại diện Việt Nam tham gia Men of The World năm nay, cuộc thi mà Cao Xuân Tài giành giải cao nhất tại Philippines.

Nói về lý do để Á quân 2 thay thế Á quân 1, đại diện ban tổ chức giải thích: "Sau đêm chung kết, chúng tôi đã có kế hoạch để Á quân 1 Nguyễn Quốc Nam tham gia Man of The World 2019 và mọi kế hoạch chuẩn bị cho đại diện Việt Nam năm nay đã được bố trí từ trước. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân đột xuất nên Quốc Nam xin phép rút lui vào phút cuối và nhường vị trí này lại cho Á quân 2 Tạ Công Phát. Dù thời gian chuẩn bị không nhiều, nhưng hình ảnh và điểm mạnh mà Tạ Công Phát đang có hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của Man of The World. Đồng thời, bản thân Công Phát cũng rất háo hức, muốn được thử sức tại sân chơi này. Vì vậy, chúng tôi quyết định cử Tạ Công Phát đến với sân chơi này với hi vọng sẽ giúp Việt Nam có thành tích tốt mà Cao Xuân Đạt từng mang về vào năm 2018. Riêng với Á quân Nguyễn Quốc Nam, chúng tôi có kế hoạch mới cho cuộc thi quốc tế vào cuối năm nay”.