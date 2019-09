Aaron Carter: Từ 'thần đồng âm nhạc' thành kẻ nghiện ngập, hết thời

Từ đầu tháng 9 đến nay, hàng loạt scandal liên quan đến Aaron Carter khiến tên tuổi anh được truyền thông quốc tế quan tâm. Gần đây nhất là vụ việc nam ca sĩ viết trên tài khoản Twitter cá nhân bị chị ruột là Leslie Carter hãm hiếp lúc 10 tuổi. Câu chuyện gây nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ: có người tỏ ra đồng cảm với nam ca sĩ, có người lên án cựu thành viên nhóm nhạc Bravo All Stars không công bằng đối với người thân đã mất của anh. Trước đó không lâu, cũng trên Twitter, anh dọa sẽ giết chị dâu đang mang thai. Phát ngôn của nam ca sĩ sinh năm 1987 khiến cho anh trai là Nick Carter, cựu thành viên nhóm nhạc Backstreet Boys phải đệ đơn lên tòa án xin cách ly em trai khỏi gia đình mình. Những scandal liên quan đến phát ngôn của nam ca sĩ 32 tuổi khiến cho thế giới chú ý nhiều hơn vào quá khứ của anh.

Mối quan hệ của hai anh em Nick Carter và Aaron Carter tốn rất nhiều giấy mực của truyền thông. Từ chỗ cảm thông cho những lỗi lầm của em mình trong quá khứ, giờ đây Nick cấm tiệt em trai bén mảng đến gần gia đình anh Ảnh: Mark Sullivan/WireImage

Cuộc chiến kim tiền

Aaron Carter được mệnh danh là “hoàng tử nhạc pop” nổi đình nổi đám năm xưa. Anh dành cả tuổi trẻ để đi diễn, tham gia chương trình truyền hình và kiếm thật nhiều tiền nhưng sau đó đều tiêu tán hết. Đi diễn lúc 7 tuổi, hai năm sau, anh phát hành album ca nhạc đầu tiên và bán được hàng triệu bản. Tiền tác quyền từ các tour ca nhạc, tham gia show giúp cho chàng trai trẻ sống rất dư dả. Đầu năm nay, rộ tin Aaron Carter tậu được nhà ở bang California (Mỹ). Nhìn lại quá khứ, ít ai biết rằng mẹ anh là Jane Elizabeth và cha là Bob Carter lại là những người "góp phần" làm tiêu tán tài sản của con trai.

Cách đây 6 năm, khi trả lời phỏng vấn truyền thông, em trai Nick Carter dùng từ "độc hại" để nói về mối quan hệ của mình và cha mẹ đẻ. Gia đình của anh luôn xảy ra bất hòa. Cha anh thì ngoại tình với phụ nữ khác (sau này lấy làm vợ), còn mẹ anh ghen tuông cực độ, từng có lần hành hung vợ mới của chồng mình. Năm 2003, mẹ anh đã lấy trộm hơn 2,3 tỉ đồng tiền đi hát của con trai. 10 năm sau, anh tuyên bố vỡ nợ do số thuế phải chịu quá lớn: hơn 2 triệu USD vào thời điểm đó. Nguyên nhân là ba mẹ anh đã bòn rút tài sản của con trai và trốn thuế.

Aaron Carter sụt cân, hốc hác và trở nên quá khích với những phát ngôn trên mạng xã hội. Anh phải trải qua giai đoạn điều trị rối loạn lo âu cùng hàng loạt vấn đề về tinh thần thời gian qua Ảnh: Getty Images

Song, câu chuyện nội bộ gia đình chưa dừng lại ở những vụ việc tai tiếng như thế. Năm 2006, nhà Carter đã cùng nhau thực hiện một chương trình truyền hình nói về những biến cố trong gia đình mình. Thế nhưng, Bob Carter tiết lộ trước khi show được công chiếu, các thành viên đã có một trận cãi vã và ông nhận ra đứa con trai Aaron thực sự đang có vấn đề về tiền bạc

Chuyện tranh chấp tài sản của các con đã khiến cho cha mẹ của Aaron Carter ly dị vào năm 2003. Đó chỉ là một trong những điều đau lòng của nam ca sĩ. Năm 2017, Bob Carter chết do nhồi máu cơ tim ở bang Florida (Mỹ). Tin đó giáng một đòn chí mạng vào tâm hồn đầy tổn thương của giọng ca I'm all about you. Anh chia sẻ về cái chết của người cha mà mình yêu mến (dù không ít lần gây phiền toái cho anh): "Trái tim tôi như bị xát muối. Tôi rất sốc vì mất cha quá sớm".

Với hàng loạt biến cố của gia đình, từ việc tranh chấp tài sản, kiện cáo, cái chết của người chị Leslie Carter do sốc thuốc năm 2012, cha chết, nhiều năm trời không gặp mặt anh trai Nick Carter... đã kéo Aaron Carter từ đỉnh cao sự nghiệp xuống hố sâu của nghiện ngập , scandal tình ái với các chân dài Hollywood, ăn chơi trác táng, hút chích. Chuyện đời tư của giọng ca tài năng nát bươm như xơ mướp.

Aaron Carter và chị gái Leslie Carter Ảnh: Getty Images

Năm 2008, anh từng bị bắt vì tàng trữ số lượng lớn cần sa trong xe. Quản lý của nam ca sĩ khi đó cho biết: "Trên đường đến Florida để cứu giúp hai chú chó còn sống của mình, cậu ấy đã chạy quá tốc độ cho phép. Cậu ấy bị phát hiện tàng trữ cần sa trong xe, nói chung là một tội khá nhẹ. Aaron có người bảo lãnh và sẽ sớm quay lại Los Angeles. Cậu ấy rất lấy làm tiếc vì đã làm ảnh hưởng đến thanh danh gia đình".

Nhưng ngựa lại quen đường cũ khi tháng 7.2017, anh lại bị bắt vì tàng trữ cần sa. Hai tháng sau, khi xuất hiện trên chương trình truyền hình The Doctors, anh thông báo đến người hâm mộ sức khỏe của mình đã suy giảm trầm trọng, luôn rơi vào trạng thái lo âu, ăn uống khó...

"Tôi đang chết mòn"

Đó là lời cảm thán của nam ca sĩ sinh năm 1987 khi "hoàn lương", trở về sự nghiệp ca hát sau khi tuyên bố phá sản. Vào thời điểm sau vỡ nợ một năm, ngôi sao nhạc pop nhận không ít bình luận phản cảm từ phía dư luận. Có người thậm chí cho rằng bi kịch của nam ca sĩ bắt nguồn từ việc thành công đến quá sớm và anh chưa định hình được bản thân giữa thế giới showbiz hào nhoáng. Năm 2014, khi trở lại sân khấu, số nợ thuế của nam nghệ sĩ đã được giải quyết. Thế nhưng bi kịch một lần nữa ập đến với ngôi sao bất hạnh khi rất nhiều đơn vị âm nhạc mà anh từng cộng tác từ chối nhận show.

Giọng ca Aaron Carter trở lại với album Love Ảnh: Twitter nhân vật

Báo chí Mỹ đưa ra phân tích, khi cái tên Aaron Carter nổi lên giữa làng nhạc Mỹ hồi đầu thập niên 2000 với những bài hit đốn tim các fan nữ, lúc ấy giọng hát nhí vẫn chưa thể quản lý được tài chính của mình. Đỉnh điểm bi kịch là vụ vỡ nợ năm 2013. Lúc ấy, nam ca sĩ kiếm được 2 ngàn USD một tháng nhờ vào việc tham gia các tour âm nhạc. Tiền bạc chẳng bao giờ đủ đối với nam ca sĩ khi nợ thuế hằng ngày phải trả và số tiền ít ỏi có được hằng tháng lại phải dùng trang trải vào các chi tiêu thường nhật khi không có tour diễn.

Show truyền hình House of Carters kể về những câu chuyện hậu trường bên trong nhà Carter Ảnh: E!

Năm 2018, nam ca sĩ phát hành album thứ 5 trong sự nghiệp mang tên Love (album ra mắt trước đó là năm 2002). Thế nhưng khán giả không còn mặn mà với sự trở lại của nam ca sĩ. Anh trải lòng trên tạp chí Billboard cách nay 2 tháng rằng anh biết người hâm mộ xa lánh mình nhưng nam ca sĩ sẽ thay đổi bản thân theo hướng tốt hơn.

Giờ đây, mỗi ngày thức dậy với nam ca sĩ là một cực hình. Anh chia sẻ: "Tôi đang vướng vào những chuyện khủng khiếp đời mình. Tôi có những mối quan hệ đáng ghét. Tôi đang chết mòn".