Aaron Taylor-Johnson hợp tác cùng Brad Pitt trong 'Bullet Train'

Theo Variety ngày 23.11, Aaron Taylor-Johnson sẽ tham gia vào dàn diễn viên chính trong bộ phim hành động Bullet Train của đạo diễn David Leitch, hợp tác cùng Brad Pitt.

Dự án của Sony Pictures dựa trên cuốn sách của nhà văn Nhật Bản Kotaro Isaka mang tên Maria Beetle. Bộ phim nói về cuộc xung đột giữa các tay súng và một nhóm sát thủ trên một chuyến tàu ở Tokyo. Bên cạnh chỉ đạo, David Leitch cũng tham gia viết kịch bản với Zak Olkewicz, đồng thời kiêm thêm vai trò sản xuất.

Tạo hình của Aaron Taylor-Johnson trong bộ phim Tenet Ảnh: Comic Book

Theo thông tin từ Variety, Brad Pitt nhận lời tham gia dự án hồi đầu tháng 7. Anh cho biết đây là lựa chọn của mình sau quá trình cân nhắc kỹ càng các dự án, kể từ khi giành giải Oscar diễn xuất đầu tiên cho vai diễn diễn viên đóng thế Cliff Booth trong bộ phim Once Upon a Time in Hollywood (đạo diễn Quentin Tarantino).

Ngoài ra, việc lùi lịch sản xuất bộ phim Babylon của đạo diễn Damien Chazelle sang năm 2021 cũng tạo điều kiện để nam diễn viên sắp xếp kế hoạch tham gia Bullet Train.

Trong khi đó, Aaron Taylor-Johnson gần đây gây chú ý khi xuất hiện trong "bom tấn" Tenet của đạo diễn Christopher Nolan cùng John David Washington và Robert Pattinson. Nam diễn viên cũng nắm trong tay nhiều dự án hứa hẹn khác như phim hành động, điệp viên The King’s Man - phần tiền truyện của loạt phim Kingsman.

Aaron Taylor-Johnson bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 6 tuổi. Anh từng thủ vai Charlie Chaplin thời trẻ trong bộ phim Hiệp sĩ Thượng Hải năm 2003. Khả năng diễn xuất đa dạng của Aaron Taylor-Johnson sau đó được minh chứng qua hàng loạt tác phẩm như A Million Little Pieces, Outlaw King, Nocturnal Animals, Avengers: Age of Ultron, Godzilla, Kick-Ass...