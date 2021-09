ABBA tái hợp, trình làng album mới đầu tiên sau gần 40 năm

Người hâm mộ đổ dồn lên mạng internet để ăn mừng sự tái hợp được mong đợi từ lâu của một trong những ban nhạc thành công nhất thế giới . “Năm 2021 đã được cứu bởi âm nhạc của ABBA”, khán giả có tài khoản elliemiles23 bày tỏ cảm xúc trong một bài đăng trên mạng xã hội Twitter được chia sẻ rộng rãi, theo Reuters.

Album Voyage sẽ phát hành vào ngày 5.11 là thông tin được ban nhạc ABBA công bố trong buổi họp báo trực tuyến ở Stockholm (Thụy Điển). Hai trong số 10 ca khúc trong album là I Still Have Faith In You và Don't Shut Me Down cũng được nhóm nhạc huyền thoại công bố trong họp báo trực tuyến hôm 2.9.

“Đầu tiên chỉ là hai ca khúc”, thành viên Benny Andersson của ABBA nói trong một tin nhắn video được ghi sẵn. “Sau đó, tôi đề nghị có lẽ chúng ta nên làm tiếp, Mọi người nói ‘vâng’ và sau đó tôi hỏi ‘tại sao chúng ta không làm một album đầy đủ?’". Còn thành viên Bjorn Ulvaeus thì cho biết bản thu âm diễn ra suôn sẻ: “Tất cả quay trở lại cùng nhau hát như xưa chỉ trong khoảnh khắc. Tôi biết khi Benny chơi bài I Still Have Faith In You là nói về chúng tôi”. Album mới cũng có một bài hát Giáng sinh là Little Things.

Nhóm nhạc ABBA xuất hiện tại buổi họp báo trực tuyến hôm 2.9 ở Stockholm (Thụy Điển) ẢNH: AFP

Các buổi hòa nhạc mang tên ABBA Voyage sẽ được tổ chức tại Công viên Olympic Queen Elizabeth ở London (Anh) vào tháng 5.2022, với phiên bản kỹ thuật số "ABBAtars" của 4 ngôi sao Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad.

"ABBAtars" được tạo ra bằng công nghệ bắt chuyển động - tương tự như công nghệ được sử dụng để tạo ra Gollum trong loạt phim Chúa tể những chiếc nhẫn và hiển thị hình ảnh các thành viên ban nhạc vào những năm 1970.

ABBA Voyage sẽ có 22 bài hát, bao gồm hai ca khúc mới và tổng hợp các ca khúc hit, bao gồm Dancing Queen. Bjorn Ulvaeus cho biết ABBA chọn London vì nhóm cảm thấy được chào đón ở đó. “Chúng tôi luôn cảm thấy rằng người Anh coi chúng tôi như đồng hương. Cảm giác rõ như thế mỗi khi chúng tôi đến đây”, anh nhận định.

Agnetha Faltskog thì tuyên bố cô không biết điều gì sẽ xảy ra khi họ quay lại với nhau để ghi hình. “Nhưng phòng thu âm của Benny là một môi trường thân thiện và an toàn, tôi thực sự rất thích thú”.

Benny Andersson và vợ Mona Norklit đến dự buổi ra mắt sự kiện Mamma Mia! The Party năm 2016 ẢNH: REUTERS

Ban nhạc huyền thoại Thụy Điển được thành lập vào đầu những năm 1970 bởi 2 cặp vợ chồng Agnetha Faltskog - Bjorn Ulvaeus và Benny Andersson - Anni-Frid Lyngstad. Chữ cái đầu tiên của tên 4 thành viên được đặt tên cho ban nhạc - ABBA.

ABBA bán được hơn 385 triệu album và đứng đầu các bảng xếp hạng từ Úc đến Mỹ với một loạt các bản hit như Waterloo, The Winner Takes It All, Take A Chance On Me... Album cuối cùng của nhóm - The Visitors - ra mắt năm 1981, bao gồm những bài hát nhuốm màu đau buồn vì cuộc ly hôn của 4 thành viên. Ban nhạc tan rã một năm sau đó.

Trong nhiều năm có tin đồn rằng ABBA sẽ quay lại với nhau, nhưng các thành viên đã từ chối nhiều lời đề nghị. “Đơn giản là không có động lực để tập hợp lại. Tiền không phải là một yếu tố và chúng tôi muốn mọi người nhớ đến chúng tôi như chúng tôi vốn có”, Bjorn Ulvaeus nói trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2008.

Theo Celebrity Net Worth, mỗi thành viên của ABBA có giá trị thương hiệu từ 200-300 triệu USD. Năm 2000, họ từ chối lời đề nghị trị giá 1 tỉ USD để thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới gồm 100 buổi biểu diễn.