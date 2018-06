'Ác quỷ ma sơ' tung teaser trailer rợn tóc gáy

Valak là nhân vật phản diện đáng sợ bậc nhất trong vũ trụ phim kinh dị The Conjuring, được biết đến với những màn hù dọa gây rợn tóc gáy. Lần đầu xuất hiện trong The Conjuring 2 (2016), ác quỷ ẩn dưới nhân dạng ma sơ đã tạo nên tiếng thét kinh hoàng trên màn ảnh rộng, làm nên "hiện tượng kinh dị" trên toàn cầu. Nhờ sự góp mặt của Valak, The Conjuring 2 lập kỷ lục phần phim có doanh thu cao nhất trong cả loạt phim (hơn 320 triệu USD).

Trailer The Nun

Valak ngay lập tức trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên toàn thế giới ở thời điểm phim công chiếu. Những hình ảnh châm biếm, những phiên bản cosplay và những sản phẩm ăn theo nhân vật đình đám này ngập tràn trên Internet và thị trường. Trong lịch sử của dòng phim kinh dị, hiếm có nhân vật phản diện nào có sức lan tỏa và nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả như Valak.

Với thời lượng hơn một phút, đoạn teaser trailer cuốn khán giả vào bầu không khí ma quái đang bao trùm lấy tu viện Cârța ở Rumani năm 1952. Nơi đây vừa xảy ra cái chết bí ẩn của một nữ tu. Trước tình hình đó, toà thánh Vatican đã cử Cha Burke (Demián Bichir đóng) và vị ma sơ trẻ tuổi Irene (Taissa Farmiga thủ vai) đến để điều tra vụ việc. Burke là một nhà trừ tà giàu kinh nghiệm trong khi Irene có khả năng nhìn thấy những điềm báo về tương lai. Ngay tại nơi ngự trị của Chúa, họ đã phải đối đầu cùng tên ác quỷ khủng khiếp đội lốt ma sơ.

Một cảnh trong trailer Nhân vật Valak tiếp tục giao cho Bonnie Aarons, nữ diễn viên được sinh ra để đóng vai phản diện. Với những cái trừng mắt rùng rợn, gương mặt góc cạnh và thần thái quỷ dữ, Valak làm "rụng tim" khán giả ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đoạn teaser trailer khép lại với màn jump-scare không dành cho người yếu tim, đồng thời mở ra những bí ẩn về quyền năng và thân thế thực sự đằng sau lớp áo dòng tu màu đen.

The Nun là phần phim thứ 5 của vũ trụ The Conjuring, có mốc thời gian sớm nhất trong cả loạt phim (các phần trước bao gồm: The Conjuring, The Conjuring 2, Annabelle và Annabelle: Creation). Nữ diễn viên chính của tác phẩm Taissa Farmiga vốn là em gái ruột của Vera Farmiga, người thủ vai nhà ngoại cảm Lorraine Warren. Với gương mặt khả ái và diễn xuất ổn định, Taissa hứa hẹn sẽ mang đến phần trình diễn không thua kém chị mình. Trong khi đó, nam diễn viên chính Demián Bichir thuộc hàng ngũ diễn viên thực lực, từng nhận đề cử Oscar danh giá.

The Nun tiếp tục do "ông hoàng kinh dị" James Wan ngồi ghế nhà sản xuất và sáng tạo nên câu chuyện. Vị trí đạo diễn thuộc về Corin Hardy, nhà làm phim tiềm năng từng nổi danh với tác phẩm kinh dị đầu tay The Hallow (2015). Với đội ngũ sản xuất đến dàn diễn viên sáng giá, The Nun hứa hẹn là một trong những phim kinh dị gây ám ảnh nhất khi ra rạp từ ngày 7.9.