Ahn Jae Hyun cô độc trên phim trường giữa scandal ly hôn

Tối 3.10, chương trình Section TV của đài MBC cập nhật tình hình của Ahn Jae Hyun khi đang quay dự án mới People with Flaws (hay còn gọi Love with Flaws). Theo đó, Section TV cho biết phần lớn thời gian trên trường quay, mỹ nam 32 tuổi thường ở một mình, không tiếp xúc với ai.

Vấn đề này cũng dễ hiểu bởi từ khi ồn ào ly hôn nổ ra cũng như chuyện Goo Hye Sun tuyên bố chồng ngoại tình với đồng nghiệp, đã có không ít nữ diễn viên đã và đang làm việc với Ahn Jae Hyun rơi vào tình trạng lao đao. Hai người đẹp hợp tác với anh trong phim mới People with Flaws là Oh Yeon Seo và Kim Seul Gi đã phải nhanh chóng lên tiếng phủ nhận trước những nghi vấn tiêu cực từ dư luận.

Thậm chí, Oh Yeon Seo còn tuyên bố kiện Goo Hye Sun vì quá bức xúc khi bị ngờ vực dan díu với Ahn Jae Hyun. Theo Osen, sao phim Bác sĩ ma cà rồng phải đích thân xin lỗi bạn diễn rất nhiều vì cô bỗng dưng bị kéo vào vòng xoáy rắc rối của hai vợ chồng.

Chương trình Section TV đưa tin Ahn Jae Hyun bị cô lập trên phim trường ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SECTION TV

Trước việc Ahn Jae Hyun lẻ loi trên trường quay tác phẩm mới, khán giả cảm thấy thương cảm cho anh. Nhiều người nhận định rằng có lẽ các thành viên trong ê-kíp phim và chính nam diễn viên cũng ngại xảy ra thêm tin đồn không hay, nên đều né tránh và không tương tác trực tiếp nhau. Một khán giả bày tỏ sự lo lắng: "Tôi sợ chứng trầm cảm của Ahn Jae Hyun ngày càng trầm trọng. Hi vọng những người xung quanh sẽ chăm sóc anh ấy nhiều hơn".

Đây không phải hậu quả duy nhất mà Ahn Jae Hyun phải chịu khi ở giữa tâm bão ly hôn Goo Hye Sun. Trước đó, anh phải rời show thực tế ăn khách New Journey to the West (Tân tây du ký) mùa 6 và bị hàng loạt nhãn hàng hủy hợp đồng quảng cáo. Không chỉ mất hình tượng đẹp trong mắt công chúng mà nam nghệ sĩ còn chịu tổn thất kinh tế lớn vì đời tư sóng gió.