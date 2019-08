Ai là người kế vị H'Hen Niê tại 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019'?

Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi You Can Do It - Universe Online nhận được sự quan tâm của đông đảo thí sinh và khán giả. Là một hoạt động độc lập đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, cuộc thi tạo cơ hội để các thí sinh thử sức mình, cũng như trải nghiệm bản thân, khẳng định sự tự tin, bản lĩnh trước công chúng. Sân chơi này thu hút sự tham gia của nhiều cô gái. Bên cạnh những gương mặt trẻ, sự trở lại của hàng loạt nhan sắc từng “chinh chiến" ở mùa thi trước hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả tại đấu trường sắc đẹp năm nay.

Nguyễn Thị Anh từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và vào Top 15 chung cuộc. Trở lại với đấu trường sắc đẹp năm nay, cô được đánh giá là đối thủ nặng ký nhờ sở hữu kinh nghiệm cùng hình thể chuẩn. Nguyễn Thị Anh cao 1,83m, số đo ba vòng 88-63-96. Sinh ra tại Hà Nội nhưng việc học tập ở Nga khiến vốn tiếng Việt của cô có phần hạn chế. Hai năm qua, người đẹp khắc phục thiếu sót này, hoàn thiện bản thân Ảnh: BTC

Lê Thu Trang cao 1,75m, số đo hình thể 85-60-95. Từng vào Top 10 Miss Universe Vietnam 2017, sau cuộc thi, cô không vội tham gia showbiz mà dồn sức tập luyện để trở lại đấu trường sắc đẹp này. Thu Trang hiện đang là Đại sứ dự án Quyền của em - dự án đảm bảo quyền trẻ em và tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ sức khỏe người nhiễm HIV/AIDS Ảnh: BTC

Trần Thị Kim Vàng cao 1,68m, số đo ba vòng 83-60-94. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, mỹ nhân đến từ Long An gây chú ý bởi câu chuyện về nghị lực vượt khó và hiếu học. Nhà nghèo, phải bán vé số kiếm tiền phụ giúp gia đình, Kim Vàng vẫn duy trì thành tích học sinh giỏi trong suốt 12 năm. Hiện cô đang kinh doanh tự do và thường xuyên tham gia hoạt động cộng đồng Ảnh: BTC

Huỳnh Thị Kim Thùy cũng là thí sinh từng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Sau đó, cô tích lũy kinh nghiệm, tập luyện cải thiện hình thể, kỹ năng để trở lại với cuộc thi năm nay. Kim Thùy cao 1,7m, số đo ba vòng 85-62-90 Ảnh: BTC

Phạm Thị Anh Thư cao 1,75m, số đo ba vòng 86-61-92. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, kỹ năng trình diễn tốt nhờ quá trình dự thi các cuộc thi sắc đẹp trước đây. Mỹ nhân đến từ Hà Nội được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại Miss Universe Vietnam 2019 Ảnh: BTC

Trần Thị Dung năm nay 19 tuổi đến từ Bắc Ninh. Cô gây ấn tượng bởi chiều cao 1,75m, số đo ba vòng 81-62-96. Hiện cô đang học chuyên ngành sư phạm với hoài bão mang chữ đến trẻ em nghèo vùng cao gặp nhiều khó khăn. Cô hi vọng cuộc thi sẽ giúp mình thực hiện được ước mơ giúp đỡ cộng đồng Ảnh: BTC

Đỗ Thị Thu Huyền cao 1,7m, số ba vòng 80-60-90. Cô được ví như bản sao của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền bởi gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ. Tham gia Miss Universe Vietnam 2019, người đẹp khẳng định tuổi tác không phải rào cản cho ước mơ của mình Ảnh: BTC

Kim Trà My sinh năm 2000, sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Cô cao 1,68m, số đo ba vòng 82-60-88 Ảnh: BTC