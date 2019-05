'Ai là triệu phú' phiên bản Mỹ dừng phát sóng sau 20 năm

Thông tin độc quyền từ tạp chí nói trên cho biết Ai là triệu phú bản Mỹ đã chính thức nói lời chia tay khán giả từ mùa giải 2019-2020. Kể từ khi mua bản quyền từ chương trình gốc cùng tên của Anh đến nay, Who Wants to Be a Millionaire? đã phát sóng tổng cộng gần 3.000 tập trong đó hơn 300 tập của chương trình xuất hiện trên đài ABC. Gameshow đắt khách nhất nhì thế giới xuất hiện lần đầu trên sóng truyền hình nước Mỹ vào khung “giờ vàng” của kênh ABC ngày 16.8.1999 với người dẫn đầu tiên là ông Regis Philbin. Chương trình trở thành một hiện tượng truyền hình và đạt tỉ suất người xem cao nhất ở giai đoạn 1999 - 2000 với hơn 29 triệu lượt xem.

Tuy nhiên sau đó không lâu, việc phát sóng chương trình mỗi tuần một số khiến khán giả dần ngán ngẩm với Ai là triệu phú. Chính vì vậy ABC đã quyết định hủy chương trình và phát sóng tập cuối vào ngày 27.6.2002. Sau đó, một phiên bản mới của Who Wants to Be a Millionaire? được phát sóng theo mùa lên sóng lần đầu vào ngày 16.9.2002, với người dẫn chương trình là nhà báo Meredith Vieira. Cô đã dẫn dắt Ai là triệu phú bản Mỹ suốt 11 mùa phát sóng, trước khi tạm biệt vào tháng 5.2013. Sau đó, lần lượt Cedric Anderson Kyles và Terry Crews được giao trọng trách cầm trịch Who Wants to Be a Millionaire? vào các mùa 2013 và 2014. MC gần đây nhất của chương trình là Chris Harrison.

ẢNH: GETTY IMAGES/AFP Nữ nhà báo Meredith Vieira, người gắn bó lâu nhất với vai trò dẫn dắt chương trình

Luật chơi của Who Wants to Be a Millionaire? tương tự Ai là triệu phú với các quy định đã quá quen thuộc với khán giả Việt Nam. Khi đã bước lên ghế nóng, mỗi người chơi sẽ phải chinh phục tổng cộng 15 câu hỏi để đem về số tiền thưởng cao nhất từ chương trình. Cứ sau mỗi câu hỏi trả lời đúng, họ sẽ nhận về số tiền thưởng tăng dần. Để đạt được kết quả cao nhất, người tham gia được quyền sử dụng ba sự trợ giúp là 50:50, gọi điện thoại cho người thân và hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Bước sang câu hỏi số 6, người chơi sẽ có thêm quyền trợ giúp: hỏi tổ tư vấn. Đặc biệt, mức thưởng cao nhất của chương trình là 1 triệu USD (hơn 23 tỉ đồng).

Cả Ai là triệu phú bản Mỹ lẫn Việt Nam đều được sản xuất theo format chương trình Who Wants to Be a Millionaire? của Anh ra mắt lần đầu vào năm 1998. Đây là một trong những gameshow truyền hình phổ biến nhất hành tinh khi đến nay, đã có tới 160 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng. Tại Việt Nam, chương trình phát sóng số đầu tiên vào tháng 1.2005 với phần dẫn dắt của nhà báo Lại Văn Sâm. Hiện chương trình đang được cầm trịch bởi nhà báo Phan Đăng.

ẢNH: WARNER BROS. Chương trình Ai là triệu phú được đưa vào nội dung chính của phim Triệu phú khu ổ chuột

Ai là triệu phú nổi tiếng đến nỗi trở thành cảm hứng để nhà văn Ấn Độ Vikas Swarup viết thành tiểu thuyết Q&A, trong đó nhân vật chính đã xuất sắc vượt qua 15 câu hỏi và thay đổi cuộc đời nhờ số tiền thưởng khổng lồ. Cứ mỗi khi một đáp án được lật mở, một câu chuyện về cuộc đời cậu lại được hé lộ. Tiểu thuyết trên từng được dựng thành phim Triệu phú khu ổ chuột và giành tới 8 tượng vàng tại Oscar 2009 cùng hàng loạt giải thưởng điện ảnh danh giá khác.