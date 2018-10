Ái Phương liên tục bị 'vùi dập' trong 'Đấu trường âm nhạc'

Trong tập 7 Singing Battle phiên bản Việt, Ái Phương liên tục bị “vùi dập” do từng “lọt hố” khi làm "át chủ bài". Mở đầu màn giới thiệu thủ lĩnh trong tập phát sóng tối 21.10, giọng ca Tôi thấy hoa vàng cỏ xanh bị Will nhắc lại “nỗi đau” khi yêu cầu cô chia sẻ kinh nghiệm bị “lọt hố”. Nữ ca sĩ tâm sự: “Lần trước Phương đã phải vào thế "Nữ hoàng Ai Cập" để bảo toàn thân thể khi lọt hố. Nhờ đó lần này Phương đã biết mặc đồ gọn để chạy cho lẹ, mà có lỡ xui rớt thì cũng không sao”.

Không dừng lại ở đó, Will và Diễm My tiếp tục bắt tay “chặt chém” Ái Phương trong phần giới thiệu luật chơi. Nếu Will “cố ý” dùng sự cố của Ái Phương làm ví dụ cho “kết cục” đấu sĩ thua thì Diễm My lại đưa ra trường hợp "át chủ bài" vẫn có thể “lọt hố” với đại diện là Ái Phương. Bị hai MC liên tục “vùi dập” Ái Phương ngậm ngùi: “Tôi chỉ rớt có một lần thôi mà người ta nhớ mãi luôn đó”.