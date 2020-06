Album bất thường của Thanh Lam

Đề nghị kỳ lạ nhất

Một ngày, nhạc sĩ Lưu Hà An nhận được đề nghị làm đĩa kỳ lạ nhất của nữ ca sĩ Thanh Lam. “Khi nhận lời làm việc với chị Lam lần này, áp lực không phải chỉ là chuyện phối khí, mà do chị có một yêu cầu bất thường. Chị hay nói chị muốn làm một đĩa có dấu ấn. Nhưng lần này chị lại nói chị một làm đĩa kỷ niệm”, nhạc sĩ Lưu Hà An chia sẻ về quá trình sản xuất đĩa đôi Nơi gặp gỡ tình yêu của Thanh Lam.