Album ‘Map Of the Soul: 7’ của BTS phá kỷ lục đặt trước

Theo công ty quản lý phân phối album của BTS là Dream Us Company, số lượng đơn đặt hàng trước cho album sắp tới của nhóm Map Of the Soul: 7 chính thức vượt qua 3,42 triệu bản trong tuần đầu tiên mở bán (từ 9.1 đến 15.1).

Album trước đó của nhóm là Map of the Soul: Persona được phát hành vào năm 2019 lập kỷ lục với 2,68 triệu đơn đặt hàng trước trong tuần đầu tiên. Điều đó có nghĩa BTS đã vượt qua kỷ lục trước đó của chính mình hơn 700.000 bản.

BTS tại họp báo công bố 'Map of the Soul: Persona' phát hành vào tháng 4.2019 Ảnh: Getty Images

Album Map Of The Soul: 7 sẽ lên kệ sau 5 tuần, "tấn công" các nền tảng âm nhạc trên toàn thế giới vào ngày 21.2. Trước đó theo trang Allkpop, BTS sẽ phát hành đĩa đơn đầu tiên trong album vào ngày mai (17.1).

BTS kết nối nghệ thuật và âm nhạc toàn cầu

Ngoài album mới nhất của BTS, dự án kết nối nghệ thuật và âm nhạc toàn cầu của BTS có tên “CONNECT, BTS” cũng được người hâm mộ quan tâm. Theo trang web chính thức của “CONNECT, BTS”, dự án sẽ trưng bày triển lãm tác phẩm nghệ thuật của 22 ngôi sao trong làng nghệ thuật đương đại thế giới.

Đây là dự án nghệ thuật tầm cỡ quốc tế quy tụ những bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật đương đại hàng đầu ở 5 thành phố: London (Anh), Berlin (Đức), Buenos Aires (Argentina), Seoul (Hàn Quốc) và New York (Mỹ). Mỗi sự kiện triển lãm tại mỗi thành phố sẽ nói về một vấn đề nhức nhối của xã hội hiện đại như môi trường, giới tính, chủng tộc...

Dự án 'CONNECT, BTS' diễn ra tại London (Anh) Ảnh: ARTLYST

Mục đích của dự án nhằm tái định nghĩa các mối quan hệ giữa nghệ thuật và âm nhạc, vật chất và phi vật chất, nghệ sĩ và khán giả, nghệ sĩ và nghệ sĩ, cũng như giữa lý thuyết và thực tiễn. BTS tham gia vào khâu lên kế hoạch nội dung dự án. Thông qua dự án, BTS khẳng định triết lý về sự đa dạng mà nhóm theo đuổi: Không chỉ truyền tải thông điệp bằng âm nhạc, mà còn thông qua các tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là các tác phẩm nghệ thuật đương đại.

Hai chặng đường đầu tiên của dự án là “CONNECT, BTS: ONLINE” và “CONNECT, BTS: LONDON” được công bố hôm 14.1. Trước mắt, các tác phẩm nghệ thuật của chặng đường đầu tiên “CONNECT, BTS: LONDON” được trưng bày từ 14.1 đến 6.3 tại phòng trưng bày Serpentine ở thủ đô London (Anh). Còn “CONNECT, BTS: BERLIN” được tổ chức tại thành phố Berlin từ ngày 15.1 đến 2.2.

Tác phẩm 'Catharis' của nghệ sĩ Jakob Kudsk Steensen được trưng bày tại 'CONNECT, BTS: LONDON' Ảnh: standard.co.uk Hình ảnh khu rừng cổ qua kỹ thuật số của Jakob Kudsk Steensen Ảnh: standard.co.uk

Trong đoạn video gần đây của BTS được phát tại phòng trưng bày Serpentine, “anh cả” Jin giới thiệu triển lãm bằng cách tiết lộ sự đa dạng có thể được “sử dụng” để kết nối mọi người thay vì phân biệt nhau.