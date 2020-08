Ẩm thực Việt trên phim

Trong bộ phim Me and Earl and the Dying Girl của đạo diễn Alfonso Gomez-Rejon đoạt giải cao nhất tại Liên hoan phim Sundance (Mỹ) năm 2015, nhân vật nam chính là người đam mê ẩm thực Việt . Với lối diễn đạt hài hước, nhân vật này bày tỏ khi được ăn đồ ăn Việt Nam thoải mái và miễn phí... là lúc sung sướng nhất. Còn trong bộ phim sitcom Mỹ Kenvin can wait của đạo diễn Andy Fickman, nhân vật chính sau khi ăn phở đã không thể tin nổi có món ăn ngon đến “phát điên” như vậy. Phở Việt còn xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình Hàn Quốc như Chị đẹp mua cơm cho tôi, Vẻ đẹp tiềm ẩn...