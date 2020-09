An Giang khởi công xây nhà hát với kinh phí hơn 215 tỉ đồng

Do chưa có nhà hát nên UBND tỉnh An Giang đã quyết định đầu tư xây dựng Nhà hát tỉnh An Giang tại TP.Long Xuyên với tổng kinh phí hơn 215 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh An Giang tại lễ khởi công xây dựng Nhà hát tỉnh An Giang Ảnh: Trần Ngọc

Nhà hát tỉnh An Giang được xây dựng trên diện tích hơn 1,63 ha tại khu Tây sông Hậu, thuộc P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên. Dự án gồm 2 khối nhà chính: nhà hát chính cao 4 tầng, có diện tích sàn xây dựng 10.385m, trong đó khán phòng ở tầng 2 có 1.000 ghế; khối trụ sở của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang cao 4 tầng, có diện tích xây dựng 2.187m. Ngoài ra, công trình còn có hạng mục bên ngoài như: quảng trường, sân khấu ngoài trời, cổng rào, nhà bảo vệ, nhà máy đặt máy phát điện dự phòng, trạm điện…

Phối cảnh một góc Nhà hát tỉnh An Giang sau khi hoàn thành Ảnh: Trần Ngọc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết dự án Nhà hát tỉnh An Giang là công trình có quy mô lớn, mang tầm vóc của một trung tâm giải trí , sinh hoạt, giao lưu văn hóa, nghệ thuật và phục vụ các hoạt động, sự kiện chính trị của tỉnh. Sau khi hoàn thành, nhà hát sẽ trở thành một địa chỉ văn hóa hiện đại, một thiết chế văn hóa trọng điểm của tỉnh An Giang, đồng thời tạo môi trường văn hóa, vui chơi, giải trí lành mạnh cho nhân dân. Ngoài ra, nơi đây sẽ là nơi lưu giữ, nghiên cứu và khai thác, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống nhằm góp phần bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.