AngelaBaby hoảng loạn tháo chạy khỏi khách sạn vì động đất lớn ở Tứ Xuyên

Cụ thể, tối 17.6, trận động đất khoảng 6 độ Richter diễn ra vào khoảng 22 giờ 55 (giờ địa phương) tại tỉnh Tứ Xuyên đã khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy đồng thời gây ra nhiều thiệt hại về người và của. Do đang có lịch quay ở thành phố Thành Đô, AngelaBaby cũng bị ảnh hưởng bởi trận động đất này. Theo tiết lộ từ người đẹp 30 tuổi, khi cô và trợ lý đang nằm nghỉ trong phòng khách sạn thì đột nhiên nhận thấy mặt đất rung chuyển, gạch đá bắt đầu rơi xuống. Vì quá sợ hãi, họ đã vội vã chạy bộ hơn 20 tầng để rời khỏi tòa nhà, tìm nơi trú ẩn an toàn.

Sau khi may mắn thoát nạn, bà mẹ một con đã nhanh chóng chia sẻ thông tin trên trang cá nhân đồng thời cầu mong những người dân tại Tứ Xuyên sẽ bình an vô sự. “Tôi đã rất sợ hãi. Hi vọng mọi người đều an lành”, AngelaBaby bày tỏ. Được biết, Huỳnh Hiểu Minh khi nghe tin đã mất ngủ vì lo lắng cho bà xã cũng như những người dân đang gặp nạn. Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ như: Triệu Lệ Dĩnh, Thái Từ Khôn, Triệu Vy, Tạ Na, Hà Cảnh... đồng loạt đăng bài trên trang cá nhân nhằm cầu nguyện bình an cho những gia đình đang gặp nạn ở Tứ Xuyên.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WEIBO NV Nửa tiếng trước khi xảy ra động đất, mỹ nhân sinh năm 1989 vẫn còn khoe ảnh dạo phố đêm ở Thành Đô

Reuters đưa tin hôm 18.6, đã có ít nhất 11 người thiệt mạng và 122 người bị thương trong trận động đất kéo theo nhiều cơn dư chấn mạnh làm rung chuyển tỉnh Tứ Xuyên. Theo CCTV, hiện có hơn 80.000 hộ dân đang sống trong tình trạng mất điện và nước sinh hoạt. Đến nay, công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn.

Trước đó, vào năm 2008, một trận động mạnh 7,9 độ Richter đã tàn phá dữ dội Tứ Xuyên. Hằng năm, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí, trong đó có vợ chồng AngelaBaby - Huỳnh Hiểu Minh vẫn quyên góp tiền của nhằm giúp người dân địa phương ổn định cuộc sống sau thiên tai.