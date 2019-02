Angelina Jolie ăn mặc giản dị đưa con trai gốc Việt xuống phố mua sắm

ẢNH: BACKGRID

Minh tinh 44 tuổi vừa hoàn thành nhiều dự án phim ảnh nên có nhiều thời gian nghỉ ngơi thoải mái bên các con. Nữ diễn viên hiện có hiện có ít nhất 4 bộ phim đang trong giai đoạn hậu kỳ: The One And Only Ivan, Maleficent II, Come Away và Who Wish Me Dead