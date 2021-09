Angelina Jolie tranh cãi với Brad Pitt vì… Harvey Weinstein

"Tôi không bao giờ liên lạc hoặc làm việc với ông ta nữa", Angelina Jolie nói về Harvey Weinstein, nhiều năm sau khi ông bị kết tội lạm dụng, tấn công tình dục.

Ngôi sao Angelina Jolie (46 tuổi) từng chiến thắng giải Quả cầu vàng và Oscar cáo buộc chuyện bị lạm dụng tình dục mà cô phải đối mặt trong bộ phim Playing By Heart mà Harvey Weinstein làm nhà sản xuất năm 1998. Trong phim do Willard Carrol đạo diễn, cô đóng vai Joan năm mới 22 tuổi cùng các diễn viên Sean Connery, Gillian Anderson, Ellen Burstyn, Dennis Quaid… Trả lời phỏng vấn tạp chí The Guardian 's Weekend, Angelina Jolie tiết lộ phải hạ mình để đóng phim vào thời điểm đó.

Cô nói chuyện bị Harvey Weinstein tấn công với chồng cũ Jonny Lee Miller, hiện 48 tuổi, người mà cô cùng đóng vai chính trong phim Hackers năm 1995: "Tôi đã tránh xa và cảnh báo mọi người về ông ta. Tôi nhớ đã nói với Jonny, người chồng đầu tiên của tôi rằng hãy nói tin này cho những chàng trai khác và đừng để các cô gái đi một mình với ông ta".

Angelina Jolie cho biết cô từng tranh cãi với Brad Pitt (57 tuổi), khi anh đóng vai chính trong bộ phim Inglourious Basterds năm 2009 của đạo diễn Quentin Tarantino, Harvey Weinstein đồng sản xuất. Brad Pitt và Quentin Tarantino lại hợp tác sau đó đúng một thập kỷ trong phim Once Upon a Time in Hollywood, mặc dù Harvey Weinstein không còn tham gia sản xuất nữa.

Cô nói Brad Pitt đã tiếp cận Harvey Weinstein để sản xuất bộ phim Killing Them Softly năm 2012, bộ phim mà Weinstein Company giữ cả vai trò phân phối.

"Tôi được mời tham gia The Aviator nhưng tôi nói không vì có liên quan đến ông ta. Tôi không bao giờ liên hệ hoặc làm việc với Harvey nữa. Thật khó cho tôi khi Brad làm vậy. Chúng tôi đã tranh cãi nảy lửa về chuyện này. Tất nhiên là rất đau lòng", “bà Smith" kể.

Angelina Jolie là một trong những ngôi sao đầu tiên tiết lộ Harvey Weinstein quấy rối tình dục trên tờ The New York Times vào năm 2017, rằng ông bước về phía cô trong một căn phòng khách sạn và cô từ chối quyết liệt.

Vợ cũ Brad Pitt kể: "Tôi đã có một trải nghiệm tồi tệ với Harvey Weinstein thời trẻ. Kết quả là tôi chọn cách không bao giờ làm việc với ông ta nữa, đồng thời cảnh báo những người khác khi họ tiếp xúc với ông ta. Hành vi này đối với phụ nữ ở bất kỳ lĩnh vực nào, quốc gia nào là không thể chấp nhận được".

Angelina Jolie bên 6 đứa con ẢNH: PEOPLE

Tương tự, nữ diễn viên Gwyneth Paltrow cho biết cô từng bị lạm dụng ở tuổi 24 khi đang có mối quan hệ tình cảm với Brad Pitt. Hai người hẹn hò từ năm 1994 đến năm 1997.

Sau khi được mời đóng vai chính trong phim Emma năm 1996, Gwyneth Paltrow nói Harvey Weinstein đã mời cô đến phòng khách sạn của mình, rồi ông đặt tay lên người cô và đề nghị cô mát-xa. Sau đó, cô tâm sự với Brad Pitt, nam tài tử đối đầu với Weinstein, tuyên bố với ông ta rằng đừng bao giờ chạm vào Paltrow nữa.

Brad Pitt đang sản xuất một bộ phim dựa trên những bài báo của The New York Times về trường hợp của Harvey Weinstein.

Angelina Jolie nói về Harvey Weinstein với tờ The Guardian trong khi thông tin cuốn sách mới của cô về quyền của trẻ vị thành niên Know Your Rights and Claim Them A Guide for Youth. Cô viết quyển sách này cùng luật sư nhân quyền Geraldine Van Bueren. Jolie nói: “Tôi thực sự không muốn đưa vào cuốn sách những câu chuyện về Harvey”.

Angelina Jolie cũng lấy cảm hứng từ những đứa con của mình: Maddox (20 tuổi), Pax Thien (17 tuổi), Zahara (16 tuổi), Shiloh (15 tuổi) và cặp song sinh Vivienne và Knox (13 tuổi) để viết cuốn sách.