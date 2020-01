Anh trai Minh Đạo lên kế hoạch giết vợ con rồi tự sát

Những tình tiết mới xoay quanh vụ án của anh trai tài tử Minh Đạo được truyền thông Hoa ngữ cập nhật liên tục. Mới đây, ET Today cho hay khoảng 2 giờ chiều 4.1, một máy quay an ninh đã ghi lại cảnh anh Lâm Minh Hoằng, anh trai Minh Đạo (tên thật Lâm Triều Chương) lái xe máy đưa vợ và con trai đến một ngôi đền trên đường An Khang, quận Nội Hồ, Đài Bắc, Đài Loan.

Cảnh sát phán đoán rằng Lâm Minh Hoằng đã đỗ xe ở khu vực ngôi đền rồi dẫn bà xã cùng con trai 12 tuổi đi bộ dọc theo đường mòn khoảng 800 mét tiến vào khu rừng trên đồi. Tại đây, người đàn ông 42 tuổi này đã thảm sát vợ con.

Khoảnh khắc anh Lâm chở vợ con được CCTV ghi lại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ET TODAY

ET Today cũng tiết lộ kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát. Theo đó, thi thể vợ và con trai của Lâm Minh Hoằng có vết máu tại cổ do bị dây nịt siết đến chết, nhưng lại không có bất kỳ dấu hiệu phản kháng hay chống cự nào. Tại hiện trường, chị dâu và cháu của Minh Đạo nằm ngay ngắn trên mặt đất, được phủ khăn che một cách tinh tế, chỉ lộ mỗi phần đầu.

Các chi tiết trên làm cảnh sát nghi ngờ rằng Lâm Minh Hoằng đã chuốc thuốc khiến hai người nhà hôn mê rồi mới ra tay tàn độc. Đặc biệt, sau khi giết vợ con, anh vẫn bình tĩnh dùng khăn đắp lên thi thể rồi đi vào rừng treo cổ tự sát. Tất cả điều này cho thấy anh trai Minh Đạo đã tính toán cẩn thận và chu toàn mọi việc cho cái chết của cả gia đình 3 người.

Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ET TODAY

Minh Đạo và người nhà vẫn đang tích cực phối hợp với cảnh sát điều tra rõ mọi chuyện liên quan đến cái chết của Lâm Minh Hoằng. Phía tài tử 40 tuổi cho hay anh vẫn đang rất đau buồn trước biến cố này.

Sinh thời, anh trai của sao phim Hoàng tử ếch kết hôn sớm và sinh cháu trai lớn nhất cho gia đình. Tuy nhiên, anh cũng luôn là người mang lại rắc rối lớn cho người nhà khi nợ nần chồng chất. Trước khi chết, Lâm Minh Hoằng từng nhắn tin với bạn bè than vãn không còn muốn sống do chẳng còn khả năng trả nợ.