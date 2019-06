'Annabelle: Ác quỷ trở về' không đủ sức hù dọa khán giả

Phim khởi động bằng cảnh vợ chồng Warren đang trên đường đưa Annabelle về nhà. Đúng như sự mong đợi của khán giả, chỉ khoảng 10 phút đầu tiên đã đủ kích thích fan hâm mộ. Thế rồi phim lặng đi bởi một câu chuyện dài về Judy và những người bạn. Cho đến gần nửa thời lượng phim, khi Annabelle được giải phóng, nhịp phim mới dồn dập và đẩy nhanh.

Khán giả thất vọng với câu chuyện quá đơn giản, xuyên suốt phim chỉ là những trường đoạn chạy tới chạy lui và la hét rồi tìm chỗ trốn của các nhân vật. Tạo hình của những ác quỷ trong phim không đủ sức làm người xem phải la hét và hoản loạn.

Theo như lời chia sẻ của diễn viên Vera Farmiga (Lorraine Warren), đây chỉ là phần phim làm bước đệm cho một câu chuyện lớn hơn ở The Conjuring 3. Đúng như vậy, vì chỉ là bàn đạp nên nội dung thiếu đặc sắc, điều mà phim làm được chỉ là việc giới thiệu nhiều hơn về các đồ vật bị ám và các thực thể, hồn ma ngự trị bên trong đó.

Bối cảnh phim hạn hẹp, hầu như chỉ xảy trong trong nhà của Warren cùng bốn nhân vật và bọn ác quỷ. Sự góp mặt của nhân vật cậu thanh niên chỉ tạo thêm chút hài hước chứ không làm phim nổi bật thêm. Tất cả các diễn viên đều thể hiện vừa vặn nhân vật, người làm tốt nhất chính là cô nàng bảo mẫu Mary Ellen do Madison Iseman đảm nhận. Các phân cảnh đọc kinh, đối đầu với những hồn ma cũng không tạo được nhiều ấn tượng.

Nếu ai trông chờ vào sự đáng sợ hay quỷ quyệt của Annabelle thì phải thất vọng, vì Annabelle dường như chỉ xuất hiện để tạo sức hút, phần còn lại thuộc về những hồn ma khác. Dù vậy không thể phủ nhận được phần âm thanh của phim được làm rất tốt, khán giả không giật mình bởi những cảnh hù dọa của bọn ma quỷ mà lại phải thót tim bởi những tiếng động bất ngờ rất thật và dồn dập. Đây cũng là điểm mạnh mà tất cả những phim trước đây trong vũ trụ The Conjuring đều làm được.

Sau thành công của Annabelle: Creation (2017), nhờ sự lèo lái và dẫn dắt của bộ đội đạo diễn và biên kịch David F. Sandberg, Gary Dauberman thì fan hâm mộ thật sự thất vọng với Annabelle: Ác quỷ trở về. Biên kịch Gary Dauberman đã không thể hiện được tài năng của mình khi ngồi ở ghế đạo diễn của tập phim mới này. Điều này cũng từng xảy ra tương tự với sự thất bại của phần đầu tiên về Annabelle năm 2014 do John R. Leonetti làm đạo diễn, anh là người từng đảm nhận vị trí quay phim cho The Conjuring và Insidious.

Annabelle: Ác quỷ trở về xét tổng thể chỉ là một bộ phim kinh dị tầm trung với kịch bản đơn giản và thiếu điểm nhấn. Dù có rất nhiều ma, quỷ nhưng với một nội dung quá đơn giản và cách thể hiện không mấy sáng tạo, người xem khó có thể mà bị “hù” theo ý đồ của phim được. Sau sự hụt hẫng và thất vọng mà bộ phim mang lại, fan hâm mộ chỉ còn có thể trông chờ vào The Conjuring 3 sẽ ra mắt vào năm sau. James Wan chọn Michael Chaves làm đạo diễn cho phần phim lớn trong vũ trụ The Conjuring liệu có phải là một sự liều lĩnh khi bộ phim điện ảnh đầu tay The Curse of La Llorona của anh vừa rồi không mấy thành công.