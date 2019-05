'Annabelle: Ác quỷ trở về' tung trailer mới, hé lộ thêm nhiều nhân vật quỷ ám khác

Trong đoạn trailer dài hơn hai phút vừa được nhà phát hành tung ra hôm 28.5, Annabelle Comes Home (tựa Việt: Annabelle: Ác quỷ trở về) khiến nhiều người không khỏi sợ hãi với màn trở lại sặc mùi hắc ám, kinh dị của búp bê Annabelle. Không chỉ có vậy, những khung hình mới nhất về phim hé lộ thêm nhiều năng lực thần bí, kỳ quái mà những món đồ chơi có thể dùng để thao túng, làm chủ “cuộc chơi” đầy ám ảnh giữa người và những món đồ bị ma ám.

Khác với sự xuất hiện chớp nhoáng trong đoạn giới thiệu đầu tiên, trailer thứ hai của phim có nhiều thời lượng dành cho vợ chồng Ed và Lorraine Warren hơn. Sau khi đưa Annabelle về nhà và niêm phong con búp bê kỳ quái trong một căn phòng đặc biệt, vợ chồng pháp sư trừ tà buộc phải rời đi ngay trong đêm để thực hiện một nhiệm vụ bí ẩn. Cơn ác mộng thực sự bắt đầu khi người bạn Daniela của Mary Ellen - bảo mẫu nhà Warren tò mò khám phá căn phòng đầy những món đồ quỷ ám và vô tình giải thoát cho Annabelle. Từ đó, Annabelle kêu gọi các linh hồn khác có trong căn phòng cùng trỗi dậy, với mục tiêu mới nhằm vào chính Judy - con gái nhà Warren và bạn bè của cô bé.

Bên cạnh những màn hù dọa đầy ám ảnh của Annabelle, trailer thứ hai của Annabelle: Ác quỷ trở về dường như không giấu được tham vọng mở rộng vũ trụ phim kinh dị The Conjuring với nhiều thực thể quỷ ám hơn nữa.

Bằng chứng là màn “chào sân” của The Ferrryman - nhật vật được ưu ái xuất hiện trong trailer mới. Qua hình ảnh phác thảo cùng lời kể của Judy, The Ferryman là một con quỷ mặc áo trùm đầu với hai đồng xu trên mắt. Theo lời kể, con người thường đặt hai đồng xu lên đôi mắt của người chết để nó có thể lấy đi linh hồn của người đã khuất. Trong căn phòng tối sặc mùi tử khí, The Ferryman bất ngờ xuất hiện trước mặt Mary Ellen và đặt ra câu hỏi cho người xem: liệu rằng con quỷ này sẽ “tạo nghiệp” gì cho gia đình Warrens cùng cô con gái nhỏ của họ?

Dẫu “binh đoàn” quỷ ám chưa xuất hiện đông đủ, chắc chắn The Ferryman không phải là bóng đen duy nhất xuất hiện bên cạnh Annabelle trong phần phim mới nhất. Nguyên nhân là vì trong cả hai đoạn giới thiệu, con búp bê ma này đã đánh thức vô số linh hồn tà ác khác trong căn phòng nhà Warren sau khi nó được giải thoát. Bản thân Lorraine Warren trong trailer cũng khẳng định rằng “Annabelle như ngọn đèn hiệu cho các linh hồn khác” và thứ mà nó muốn là một linh hồn.

Annabelle: Ác quỷ trở về là tác phẩm đầu tay của Gary Dauberman trong vai trò đạo diễn. Dauberman là nhà biên kịch người Mỹ, từng viết kịch bản cho Annabelle, Annabelle: Creation, It và The Nun. Giữ vai trò nhà sản xuất, không ai khác là “phù thủy phim kinh dị” James Wan. Phim có sự góp mặt của hai ngôi sao quen thuộc là Patrick Wilson và Vera Farmiga trong vai cặp vợ chồng nhà ngoại cảm Ed và Lorraine Warren.

Annabelle Comes Home là phần phim thứ ba nối tiếp Annabelle (2014) và Annabelle: Creation (2017) với nội dung xoay quanh câu chuyên kinh dị về một con búp bê bị ma ám. Cả hai phần phim trước đó đều thành công rực rỡ về mặt doanh thu khi đem về cho hãng Warner Bros lần lượt 257 và 306,5 triệu USD, dù chi phí sản xuất chỉ ở mức khiêm tốn là 6,5 và 15 triệu USD. Phần ba với tựa đề Annabelle: Ác quỷ trở về dự kiến khởi chiếu vào ngày 26.6 được kỳ vọng sẽ tạo nên thành tích ấn tượng như hai người tiền nhiệm.