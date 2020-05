Apple sản xuất phim có Leonardo DiCaprio và Robert De Niro tham gia

Killers of the Flower Moon có sự tham gia diễn xuất của 2 ngôi sao: Leonardo DiCaprio và Robert De Niro. Đây là bộ phim lớn thứ hai mà Apple ký kết sản xuất, phát hành sau Greyhound, với ngôi sao Tom Hanks đóng vai chính.

Bộ phim Killers of the Flower Moon sẽ được gắn nhãn là phim gốc của Apple và ViacomCBS Inc, Paramount Pictures phân phối phim trên toàn thế giới , theo nguồn tin từ The Wall Street Journal và Deadline.

Leonardo DiCaprio sẽ tham gia phim Killers of the Flower Moon ẢNH: REUTERS

Killers of the Flower Moon được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn David Grann. Cuốn sách dựa trên một cuộc điều tra của FBI về vụ giết hại các người Mỹ bản địa trong những năm 1920. Bộ phim sau cùng của Martin Scorsese - The Irishman đã phát hành trên Netflix vào năm ngoái, giúp Netflix tăng số người đăng ký xem phim trả tiền trong quý 4/2019.

Apple đã đánh bại các đối thủ cũng quan tâm để sản xuất bộ phim Killers of the Flower Moon trong đó có Netflix, The Wall Street Journal cho biết. Đại diện Apple và ViacomCBS từ chối bình luận về sự kiện này.