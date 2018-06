Ariana Grande bất ngờ đính hôn chỉ sau 12 ngày hẹn hò

“Họ hoàn toàn hợp nhau, chính vì vậy họ quyết định đính hôn. Tuy nhiên, họ sẽ không vội vã làm đám cưới”, một nguồn tin cho biết. Ngoài ra, mẹ của Ariana Grande và Pete Davidson cũng đã gặp nhau. Điều này khiến cho hai ngôi sao không ngần ngại công khai chuyện tình cảm của mình với gia đình hay trên mạng xã hội.

Nguồn thứ hai cũng đã tiết lộ với tạp chí: “Cả Ariana Grande và Pete Davidson đều nói với mọi người rằng nữ ca sĩ trẻ đã nhận lời cầu hôn từ bạn trai tại bữa tiệc sinh nhật của Robert Pattinson vào cuối tuần qua”.

“Họ đang có ý định gắn bó lâu dài với nhau”, một người khác bổ sung thêm.

Ảnh: Instagram Hai nghệ sĩ trẻ liên tục cập nhật nhiều hình ảnh bên nhau

Theo Us Weekly, giọng ca No Tears Left to Cry và cây hài Saturday Night Live đã bắt đầu hẹn hò từ ngày 21.5. Khi đó, cả Ariana Grande và Pete Davidson đều chia sẻ nhiều hình ảnh và video của nhau trên tài khoản Instagram. Thế nhưng, đến tận ngày 30.5, cả hai mới chính thức xác nhận mối quan hệ thông qua một bức ảnh chụp mặc trang phục của phim Harry Potter.