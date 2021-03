Ariana Grande giải quyết êm vụ kiện cô đạo nhạc

Josh Stone, một nghệ sĩ hip-hop New York (Mỹ) cho hay đã dàn xếp với Ariana Grande và 13 bị đơn khác, bao gồm các nhà sản xuất âm nhạc cùng một số nhạc sĩ. Trước đó Josh đệ đơn kiện lên tòa án liên bang ở Manhattan (New York).

Các điều khoản được hai bên dàn xếp không được tiết lộ. Thẩm phán ra tuyên bố hủy xét xử vụ kiện của Josh Stone vì đã dàn xếp ổn thỏa. Luật sư của các bên không trả lời yêu cầu bình luận vụ việc.

Trong khi đó Josh Stone tuyên bố rằng “các chuyên gia âm nhạc uy tín kết luận rằng phần beat (phách nhạc), hook (điệp khúc bài rap), lời bài hát và cấu trúc nhịp điệu của 7 Rings được lấy từ bài You Need It, I Got It anh sáng tác cách đây 2 năm.

Ariana Grande tham dự lễ trao giải Grammy 2020 tại Los Angeles ẢNH: REUTERS

Josh cho biết anh trình làng ca khúc của mình tại các cuộc họp của Universal Music Group có sự tham dự của một trong những nhà sản xuất âm nhạc cho Ariana Grande là Tommy Brown. Ngược lại, bị đơn nhận định những người nghe nhạc bình thường sẽ coi hai bài hát này là “rất khác biệt”.

Ca khúc 7 Rings thuộc album phòng thu thứ 5 Thank U, Next (2019) của Ariana Grande (28 tuổi). Bài hát được Ariana Grande, Victoria Monét, Tayla Parx, Njomza Vitia, Kimberly Krysiuk với nhà sản xuất Tommy Brown, Michael Foster, Charles Anderson đồng viết lời. Phần giai điệu lấy cảm hứng từ bài My Favourite Things do Richard Rodgers và Oscar Hammerstein II sáng tác cho vở nhạc kịch Broadway từng đoạt giải Tony là The Sound of Music (1959) và bộ phim cùng tên ra rạp năm 1965 do Robert Wise đạo diễn.