Ariana Grande xin lỗi vì xúc phạm hoa hậu nhí bị sát hại

Ariana Grande nổi tiếng với các bản hit như Problem, Bang Bang, Thank you next… Nữ ca sĩ sở hữu giọng ca cao vút và kỹ thuật thanh nhạc vượt trội so với các đồng nghiệp cùng lứa tuổi. Ariana Grande được giới chuyên môn đánh giá cao so với Justin Bieber hay Miley Cyrus . Tuy sở hữu lượng fan khổng lồ trên thế giới nhưng nữ ca sĩ này không ít lần khiến người hâm mộ khó chịu khi liên tục hủy show và chỉ xin lỗi thông qua mạng xã hội.