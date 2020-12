Armie Hammer kể chuyện hậu trường sản xuất 'Bố già' trong phim mới

Theo Variety ngày 2.12, nam diễn viên Mỹ Armie Hammer tham gia đóng vai chính trong bộ phim The Offer của Paramount Plus. Phim có nội dung xoay quanh những câu chuyện hậu trường của quá trình sản xuất tác phẩm nổi tiếng The Godfather (tựa Việt: Bố già).

The Godfather là bộ phim thuộc thể loại hình sự, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mario Puzo, do Francis Ford Coppola đạo diễn. Phim xoay quanh diễn biến của gia tộc mafia gốc Ý Corleone trong khoảng 10 năm từ 1945 đến 1955.

Armie Hammer sẽ tái hiện lại quá trình sản xuất phim The Godfather trong phim truyền hình mới Ảnh: Variety

Armie Hammer đảm nhận nhân vật Al Ruddy, người đã sản xuất tác phẩm này vào năm 1972. Phim gồm 10 tập, chủ yếu tập trung vào những trải nghiệm của Ruddy trên trường quay, cũng như hành trình anh và các đồng nghiệp tạo ra tác phẩm kinh điển trong lịch sử điện ảnh. Michael Tolkin chấp bút kịch bản và điều hành sản xuất cho The Offer, cùng với Nikki Toscano và Leslie Grief.

The Offer là một trong những dự án nổi tiếng được công bố vào giai đoạn ViacomCBS đang trong quá trình đổi thương hiệu dịch vụ phát trực tuyến CBS All Access thành Paramount Plus hồi tháng 9. Những bộ phim khác cũng được hãng hé lộ thông tin là phim đề tài điệp viên Lioness, phim tài liệu âm nhạc Behind the Music... The Offer của Armie Hammer hiện vẫn trong quá trình sản xuất, chưa công bố lịch phát hành chính thức.

Armie Hammer sinh năm 1986. Anh nổi tiếng với vai diễn cặp sinh đôi Winklevoss trong phim The Social Network, Clyde Tolson trong J. Edgar, Hoàng tử Andrew Alcott trong Mirror Mirror và Oliver trong phim Call Me By Your Name... Vai diễn trong The Offer là vai chính đầu tiên của nam diễn viên trong một bộ phim truyền hình dài tập.