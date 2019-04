‘Avengers: Endgame’ cán mốc 1,2 tỉ USD sau ba ngày chiếu

ẢNH: WARNER BROS.

Chiếm giữ vị trí thứ ba trong danh sách phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua bộ phim The Curse of La Llorona. Trong tuần thứ hai trình làng, siêu phẩm kinh dị mới nhất của vũ trụ The conjuring đã thu về 7,5 triệu USD, đưa doanh thu nội địa của phim vượt mức 41,2 triệu USD sau 10 ngày phát hành. Tác phẩm từ đạo diễn Michael Chaves cũng vừa có thêm 8 triệu USD từ thị trường quốc tế, nâng doanh thu toàn cầu của phim lên mốc 87 triệu USD