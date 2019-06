Avengers: Endgame thắng lớn tại MTV Movie & TV Awards 2019

Danh sách người chiến thắng tại Movie & TV Awards 2019 - Giải thưởng thế hệ: Dwayne Johnson. - Giải thưởng Trailblazer: Jada Pinkett Smith. - Phim điện ảnh xuất sắc nhất: Avengers: Endgame. - Phim truyền hình xuất sắc nhất: Game of Thrones. - Màn trình diễn xuất sắc nhất (mảng điện ảnh) Lady Gaga (Ally) - A Star is Born. - Màn trình diễn xuất sắc nhất (mảng truyền hình): Elisabeth Moss (June Osborne/Offred) - The Handmaid's Tale. - Siêu anh hùng xuất sắc nhất: Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man) - Avengers: Endgame. - Nhân vật phản diện xuất sắc nhất: Josh Brolin (Thanos) - Avengers: Endgame. - Nụ hôn đẹp nhất: Noah Centineo và Lana Condor (Peter Kavinsky và Lara Jean) - To All the Boys I've Loved Before. - Chương trình thực tế hay nhất: Love & Hip Hop: Atlanta. - Màn trình tấu hài hay nhất: Dan Levy (David Rose) - Schitt's Creek. - Màn trình diễn đột phá nhất: Noah Centineo (Peter Kavinsky) - To All the Boys I've Loved Before. - Màn chiến đấu hay nhất: Captain Marvel - Captain Marvel vs. Minn-Erva - Màn trình diễn đáng sợ nhất: Sandra Bullock (Malorie) - Bird Box. - Phim tài liệu hay nhất: Surviving R. Kelly. - Dẫn chương trình xuất sắc nhất: Nick Cannon - Wild 'n Out.