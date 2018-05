Avengers: Infinity War cán mốc 1 tỉ USD nhanh nhất lịch sử

Sau những suất chiếu đông người xem cuối tuần qua trên khắp thế giới, Avengers: Infinity War (tựa tiếng Việt: Cuộc chiến vô cực) do Marvel Studios sản xuất đã chính thức vượt qua Star Wars: The Force Awakens để trở thành bộ phim cán mốc doanh thu 1 tỉ USD trên thị trường toàn cầu nhanh nhất trong lịch sử điện ảnh sau 11 ngày trình chiếu (khởi chiếu từ 25.4). Hiện tại, doanh thu của bộ phim là 1,2 tỉ USD và vẫn đang tiếp tục thu hút khán giả, theo CNN.



Để chạm mốc 1 tỉ USD doanh thu, các bom tấn “hái tiền” thuộc loại nhanh nhất trước đó như Star Wars: The Force Awakens (2015) cần 12 ngày, Jurassic World (2015) cần 15 ngày, các phim The fate of the furious (2017), Star Wars: The last Jedi (2017), Avatar (2009) cần tới 19 ngày.