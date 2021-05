'Bà bầu' sân khấu - giám đốc Kim Ngân đứng bán hành tím

Không phấn son, chỉ có trang phục giản dị, ít ai biết đó là Kim Ngân - "bà bầu" của sân khấu Kim Ngân và là giám đốc của công ty chuyên sản xuất, xuất khẩu lưỡi câu ra nước ngoài với gần 2.000 công nhân. Và nếu không tinh ý cũng khó nhận ra đây là Thái hậu Dương Vân Nga từng lộng lẫy trên sàn diễn, một Tuyên phi Đặng Thị Huệ được Chúa Trịnh Sâm sủng ái trên sân khấu.

Chị “thân chinh” đứng bán gần 7 tấn hành tím giải cứu cho bà con nông dân Sóc Trăng bị khốn đốn bởi dịch Covid-19 . Người đặt 20 - 50kg, người mua 2 - 3kg, chị đều vui vẻ bán. Có người nói: “Chị ca vọng cổ đi, tui sẽ mua”. Thế là Kim Ngân ca vọng cổ liền, giọng ca khỏe khoắn, trong trẻo y như mẹ mình là nghệ sĩ Kim Ngọc nổi tiếng một thời. Mọi người cân hành trong sự vui vẻ lạ kỳ.

Bà bầu sân khấu - giám đốc Kim Ngân đã có cuộc trò chuyện chân tình với Thanh Niên:

* Chào chị, xin hỏi vì sao chị lại giải cứu hành tím thế này? Nghệ sĩ Kim Ngân: Dịch : Dịch Covid -19 làm cả xã hội khốn đốn, mình góp một tay làm được chút gì thì cứ làm. Thương bà con nông dân quá, hành trồng vừa ngon vừa sạch mà không bán được, tôi ráng phân phối được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu. Tôi không tính lời lãi gì hết, nơi nào xa quá thì tôi còn bù tiền gửi hàng. Niềm vui không thể diễn tả.

Nghệ sĩ Kim Ngân bên 700 kg hành bán hết vèo trong một buổi sáng ẢNH: H.K

* Là giám đốc một công ty làm ăn rất lớn, vậy mà “ra đường” bán hàng như thế này, chị không mắc cỡ sao?

- Mắc cỡ gì, hồi nhỏ tôi cũng bưng khoai, bưng chuối chiên đi bán, cả chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh) này ai cũng biết mà! Nhiều chú bác kêu tôi ca vọng cổ đi rồi mua, tôi ca liền. Mình làm ăn lương thiện, có gì mà mắc cỡ. Đứng bán vầy mới vui nè. Mình con nhà bình dân, ăn nói, làm việc thoải mái, thấy thú vị lắm!

* Công việc của công ty thế nào mà chị bỏ cả tuần lễ lo vụ bán hành? Nhớ năm ngoái chị cũng chạy đôn chạy đáo may hàng triệu khẩu trang phát cho các tỉnh, thành; theo xe đi khắp vùng đồng bằng cho tới cao nguyên. Chị còn âm thầm làm nhiều việc thiện nguyện khiến bà con cảm mến...

- Thật ra tôi giải quyết công việc lẹ lắm. Bán hành xong là tôi chạy về xưởng của công ty kiểm tra tất cả các khâu, có khi chạy sang hải quan lo giấy tờ, làm loáng là xong hết. May mắn là dù mùa dịch nhưng công ty vẫn nhận được đặt hàng đều đặn từ nước ngoài. Nhiều lúc cũng đuối lắm chứ, nhưng nghỉ ngơi tí là tôi có sức đi tiếp. Chắc trời thương (cười).

* Còn sân khấu cải lương thì sao? Chị vẫn còn sức để tiếp tục chứ? Hai vở Dương Vân Nga, Đam mê và quyền lực của chị gây tiếng vang. Chị có đang chuẩn bị vở mới không?

- Có chứ! Tôi là con nhà nòi cải lương mà, không làm chịu gì nổi. Chúng tôi định tập vở Lạc phủ của NSƯT Hoa Hạ để ra mắt tại Nhà hát Bến Thành thì dịch Covid-19 bùng phát lại, nên đành tạm ngưng. Chắc chắn vở sẽ lên sàn khi dịch được kiểm soát tốt.

* Nghe nói chị còn những dự án nhỏ cho sân khấu Kim Ngân đặt tại Trung tâm văn hóa Q.Bình Thạnh?

- Thiệt tình tôi luôn muốn cải lương phải sáng đèn đều đặn để "giữ lửa", chứ không phải lâu lâu ra một tuồng hoành tráng rồi ngưng thiệt lâu mới diễn nữa. Nhiều bà con cũng không có bạc triệu để đi xem tại các nhà hát lớn. Vì vậy tôi đầu tư cho những vở vừa tầm, diễn vào cuối tuần, với giá vé trung bình chỉ trên dưới 200.000đ/vé. Những vở này cũng giúp diễn viên trẻ có đất làm nghề thường xuyên.

Tôi đầu tư 50 triệu đồng, gọi là cho hẳn, các em diễn mỗi đêm thì lấy doanh thu mà tự trả cát sê cho nhau. Và trả theo cách “đồng cam cộng khổ”, tất cả từ vai chánh tới vai phụ, từ đạo diễn, tác giả đến nhân viên âm thanh, ánh sáng… đều nhận y nhau. Cải lương đang rất khó khăn, phải nắm chặt tay nhau mà giữ nghề. Đáng mừng là các em đều đồng ý tham gia, từ em nổi tiếng như Nhã Thy, Minh Trường cho tới những em mới ra trường. Chúng tôi vừa lên sàn tập vở Tam hỷ lâm môn thì có lệnh ngưng sân khấu vì dịch Covid-19 bùng phát lại, thôi đành chờ vậy!

Nghệ sĩ Chí Linh vai Trịnh Sâm, Kim Ngân vai Đặng Thị Huệ trong vở Đam mê và quyền lực ẢNH: H.K

* Thấy chị treo mấy trăm bộ trang phục cải lương, từ trang phục cho vua, quan, hoàng hậu, tướng cho tới trang phục của quân sĩ, cung nữ, thái giám… đều còn mới toanh. Chị đầu tư chi nhiều quá vậy? Tiền trang phục đã gấp chục lần cát sê rồi...

- Thì mỗi lần tôi diễn tuồng nào lại may mới toàn bộ, đặt nghệ sĩ Công Minh may mới yên tâm vì ông nổi tiếng về trang phục. Tôi trước kia hay làm tuồng hồ quảng, sau này mới chuyển sang làm cải lương lịch sử với đạo diễn Hoa Hạ. Nhiều tuồng quá, thành ra tích lũy mới nhiều như thế. Tôi nghĩ, mình đi thuê thì cũng được, nhưng thôi, cứ may luôn để thế hệ đàn em có dùng cũng tiện. Mà nói thiệt, đi hát mặc đồ mới thì mới “sướng”. Ngoài đời mình còn thích sắm đồ mới, huống chi lên sàn diễn, sống với tổ nghiệp, đừng băn khoăn gì hết. Bởi thật ra tôi có lãnh đồng cát sê nào đâu, toàn bỏ tiền dựng vở, còn lo trả lương cho anh em. Nhưng tôi vui, vì tôi được nối nghiệp mẹ tôi. Còn kinh tế thì đã có công ty xuất khẩu lo rồi. Rốt cuộc mình làm ra tiền để được sống với điều mình thích. Cải lương là nghiệp của tôi, thì đầu tư cho cải lương có gì đâu ngại ngần.