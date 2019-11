Bà xã Hoài Lâm lên tiếng về tin đồn ăn bám, gài chồng để có con

Bảo Ngọc nói: “Xin đừng bao giờ nói phụ nữ chúng tôi sinh con để giữ chồng, chẳng thể nào giữ được nếu như người đã muốn đi. Gài chồng để có con, chúng tôi hi sinh tính mạng của mình vào giờ phút sinh tử để đổi lấy con, chúng tôi dành cả đời để nuôi và dạy con, hi sinh thanh xuân, sắc đẹp, hi sinh sức khỏe để mang nặng đẻ đau, nên con cái đối với tôi là vô giá và tôi phải bảo vệ con mình bằng mọi giá”.