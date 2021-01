Baekhyun (EXO) tổ chức buổi hòa nhạc solo đầu tiên

Theo Soompi, vào ngày 3.1, Baekhyun đã tổ chức buổi hòa nhạc trực tuyến Beyond LIVE - BAEKHYUN: LIGH.

Trong sự kiện, Baekhyun đã biểu diễn nhiều bài hát khác nhau từ các album solo của mình, trong đó có cả ca khúc nhạc phim Record of Youth - Every Second và đĩa đơn mới nhất - Amusement Park.

Baekhyun cũng biểu diễn ca khúc chủ đề Get You Alone và ca khúc B-side trong mini album solo tiếng Nhật sắp tới. Anh chia sẻ: "Tôi đã suy nghĩ kỹ xem mình nên tặng món quà nào cho người hâm mộ, và tôi quyết định tiết lộ các bài hát trong mini album tiếng Nhật sẽ được phát hành vào ngày 20.1".

Baekhyun bày tỏ tình cảm với fan thông qua concert trực tuyến Ảnh: Soompi

Sau đó, nam ca sĩ trình diễn các tiết mục solo - Call Me Baby, Growl của EXO và Blooming Day của EXO-CBX. Baekhyun bày tỏ: “Các màn biểu diễn đã đưa tôi trở lại quá khứ. Những bài hát của EXO thực sự rất khó. Chỉ riêng việc hát chúng đã khiến tôi nhớ các thành viên". Anh cũng hé lộ thêm: “Tôi nghĩ rằng EXO sẽ có một sự thay đổi mới mẻ trong năm nay. Thật khó để hát một mình, vì vậy nhất định lúc đó tôi phải hát cùng với các thành viên EXO".

Nam ca sĩ cũng thể hiện tình cảm với người hâm mộ: "Trong các bình luận, tôi thấy có người nhận xét tôi là 'người có thể làm mọi thứ'. Và quả thật, tôi nghĩ rằng đúng là mình là người có thể làm mọi thứ. Nhưng tất cả những điều này chỉ có thể thực hiện được nếu các bạn ở đây. Không có tất cả các bạn, tôi sẽ không có động lực để làm bất cứ việc gì".

Cuối cùng, Baekhyun nhắn nhủ: “Tôi nghĩ lý do mình trở thành ca sĩ là để tôi luôn có thể ở bên cạnh các bạn. Tôi sẽ ở đó một thời gian dài. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và phát triển hơn nữa, vì vậy hãy dành tình yêu cho tôi nhiều hơn nhé".