Bại gái cũ Lee Min Ho sẽ có chuyện tình lãng mạn với Park Seo Joon

Theo Soompi, bộ phim nói trên có tiêu đề dự kiến What’s Wrong With Secretary Kim?, được sản xuất dựa theo bộ truyện tranh cùng tên nổi tiếng trên mạng. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình hài hước và lãng mạn của người thừa kế Lee Young Joon và thư ký của anh Kim Mi So.

Nam diễn viên Park Seo Joon sẽ vào vai người thừa kế giàu có Lee Young Joon, trong khi Park Min Young đóng vai nữ thư ký xinh đẹp và tài năng Kim Mi So. Kim Mi So làm việc cho ông chủ trong suốt 9 năm liền nhưng anh không hề chú ý đến cô. Một ngày nọ, cô gái nộp đơn xin nghỉ việc và khoảnh khắc cô nhoẻn miệng cười đã khiến trái tim ông chủ của cô xốn xang.

Ảnh chụp màn hình Park Min Young và mỹ nam Lee Min Ho trong Thợ săn thành phố Ảnh chụp màn hình Park Seo Joon và "chị đẹp" Hwang Jung Eum trong She Was Pretty

Cả Park Min Young lẫn Park Seo Joon đều là những cái tên bảo chứng rating cho các bộ phim truyền hình xứ kim chi. Park Min Young được yêu mến qua hàng loạt tác phẩm ăn khách như Gia đình là số một, Chuyện tình ở Sungkyunkwan, Thợ săn thành phố (đóng cặp với Lee Min Ho). Cô còn nổi tiếng vì là bạn gái của mỹ nam Lee Min Ho dù chỉ quen nhau vài tháng ngắn ngủi.

Còn Park Seo Joon thì mới nổi lên sau này và là gương mặt đang được các đạo diễn, biên kịch săn đón. Anh tham gia hơn 10 bộ phim truyền hình nhưng mãi đến She Was Pretty sản xuất năm 2015 mới gặt hái thành công rực rỡ. Trong phim, anh đóng cặp với "chị đẹp" Hwang Jung Eum hơn anh 3 tuổi. Điều thú vị là trong phim mới What’s Wrong With Secretary Kim?, Park Seo Joon cũng thua nữ diễn viên chính Park Min Young 2 tuổi. Các fan cho rằng đây là một dấu hiệu tốt bởi anh luôn thành công khi đóng cặp với đàn chị.

What’s Wrong With Secretary Kim? dự kiến phát sóng vào thứ 4 và thứ 5 hằng tuần trên kênh tvN, bắt đầu từ giữa tháng 6.