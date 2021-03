Bạn bè chúc mừng nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh thành bố mẹ vợ

Rất đông bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng đến gia đình nhạc sĩ Anh Quân, ca sĩ Mỹ Linh khi có thêm thành viên là một nghệ sĩ. Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, Anna Trương đã đính hôn với bạn trai Eric Derwallis sau 4 năm hẹn hò.

Anna Trương và Eric Derwallis yêu nhau khi cùng sinh hoạt chung trong ban nhạc Lands từ thời sinh viên. Nhóm gồm những thành viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau, thuộc thế hệ 9x, và Anna Trương là thành viên nữ duy nhất. Anna Trương là ca sĩ chính, còn Eric Derwallis là một tay trống của nhóm.

Năm 2012, Lands với thế mạnh ở thể loại nhạc jazz, neo-soul, funk, fusion, từng tham gia cuộc thi của các ban nhạc ở trường Berklee College of Music (Mỹ) và giành giải nhất. Nhóm đã đi lưu diễn ở nhiều bang của Mỹ như Wasington DC, New York... Lands từng tới Hà Nội, Việt Nam trình diễn trong Lễ hội âm nhạc Gió mùa do nhạc sĩ Quốc Trung làm tổng đạo diễn vào năm 2016.

Năm 2014, tròn 20 tuổi, Anna Trương sang Mỹ du học về sản xuất âm nhạc tại trường Berklee College of Music. Đây là một trong những ngôi trường hàng đầu về đào tạo âm nhạc của thế giới, nơi đặt nền móng cho nhiều nhà sản xuất, nhạc sĩ, ca sĩ… nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp, Anna Trương ở lại Mỹ làm việc. Cô là kỹ sư âm thanh của phòng thu Igloo Music nổi tiếng của Mỹ, và là một trong những kỹ sư mix nhạc của phim Frozen 2 bản lồng tiếng Việt.

Anna Trương và Eric Derwallis sống tại Los Angeles (Mỹ). Bên cạnh niềm đam mê âm nhạc, họ chia sẻ với nhau nhiều sở thích như ẩm thực, đọc sách, đi du lịch...