Bán chồng tập 5: Vui muốn cưới Nương vì qua đêm với nhau

Bán chồng tập 4 diễn biến xung quanh việc Nương bị tung ảnh nóng ngủ với chồng người khác. Trong lúc này lại bị mẹ ruột không tin tưởng, hàng xóm gièm pha… dù cô đã cố giải thích rằng bản thân không làm gì sai và cô không biết gì về những bức ảnh ấy. Cô bị đánh thuốc mê và bị đưa vào nhà nghỉ… Hưng (Tim đóng) bạn trai cô lại không nghe lời giải thích và đòi hủy hôn. Nương đã có ý định tự tử. Giữa lúc Nương gặp đủ thứ chuyện buồn thì Vui (Anh Tú) ở bên cạnh chia sẻ, Vui cũng là người được thuê đi dán ảnh nóng của Nương. Tất nhiên khi nhìn thấy Nương trong những tấm hình này anh ngay lập tức dừng lại.

Nương và Vui uống rượu say rồi ôm nhau ngủ... ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bán chồng tập 5 tối nay 5.8 lúc 21 giờ 30 trên VTV3 hé lộ cảnh Nương và Vui tâm sự, uống rượu say và ôm nhau ngủ lúc nào không biết. Sáng dậy thì bị hàng xóm phát hiện, chế giễu. Dù cả hai đã giải thích do say rượu chứ không có chuyện gì xảy ra nhưng chẳng ai tin. Dù không có tình cảm với Nương nhưng trước việc hiểu lầm này, Vui đã quyết định: “Thưa má, thưa thím Năm, con quyết định rồi. Con không chỉ lấy Nương mà phải lấy liền con mới chịu”.

Bị hàng xóm phát hiện và chế giễu dù cả hai đã giải thích là không có chuyện gì ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bán chồng tập 5 còn có một diễn biến khác hơi khó hiểu là Như (chị dâu của Nương) lại tỏ ra rất khó chịu khi Vui quyết định hỏi cưới Nương nên đã ''bóng gió'' với Nương: “Em nghĩ ông Vui tin tưởng em hoàn toàn hả? Vậy em có biết bao lâu nay ông Vui thầm tương tư ai không? Rồi em tính làm thế thân cho người ta hả".

Như tỏ ra khó chịu khi Vui muốn cưới Nương ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bán chồng tập 5: Liệu Nương và Vui có cưới nhau? Như có tình ý gì với Vui? Ai là người đứng sau tung ảnh nóng hại Nương?